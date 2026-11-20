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Deco, directeur sportif du Barça, a fait un grand pas pour sécuriser l'avenir de l'équipe. En deux ans, il a prolongé les contrats de 11 joueurs sur le long terme, dans le cadre d'un plan stratégique visant à préserver l'ossature de l'effectif et à lui permettre de rester compétitif dans les années à venir.

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Selon le quotidien espagnol AS, Xavi Espart est le dernier talent en date à rejoindre la liste des joueurs prolongés, après avoir officiellement signé ce vendredi un nouveau contrat avec le Barça jusqu'en 2030.

Espart est le dernier joyau de la célèbre génération 2007, qui compte également Lamine Yamal et Pau Cubarsí. Il rejoint ainsi la liste des joueurs dont Deco a réussi à assurer l'avenir au club, grâce à un travail mené sans relâche au cours des deux dernières années, avec l'aval du président Joan Laporta.

Ces manœuvres ont débuté en janvier 2025, lorsque le Barça a prolongé Gavi et Pedri jusqu'en 2030, avant que Pau Cubarsí ne renouvelle son contrat en février de la même année jusqu'en 2029.

Lamine Yamal, lui, a signé son nouveau contrat au moment de sa majorité, durant l'été, tandis que Jules Koundé a prolongé en août jusqu'en 2030. Frenkie de Jong a ensuite tranché la question de son avenir en octobre, en paraphant un nouveau bail courant jusqu'en 2029.

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Cette politique de sécurisation des contrats ne s'est pas limitée aux joueurs déjà présents dans l'effectif. Elle a aussi concerné certaines recrues, comme Gordon, sous contrat jusqu'en 2031, Joan García et Rodri, liés au club jusqu'en 2030, ou encore Dani Olmo, dont le contrat court jusqu'en 2029.

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Le Barça a profité de son retour à la règle du 1:1, qui lui permet de dépenser l'intégralité des économies réalisées sur les salaires et les frais d'inscription des joueurs, une règle qu'il pourrait perdre au vu des prévisions liées au retour au stade de Montjuïc, pour accélérer le règlement des dossiers de prolongation et boucler complètement la boucle.

Dans ce cadre, Fermín López a signé le 6 février dernier un nouveau contrat mérité jusqu'en 2031, assorti d'une nette revalorisation salariale.

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« Celui qui le mérite vraiment ne peut pas s'opposer aux augmentations », a confié une source au sein du club catalan, en référence à la politique de la direction consistant à récompenser les joueurs qui affichent un niveau remarquable.

Ces dernières semaines, le dossier a connu un nouvel élan : Raphinha a signé il y a deux semaines un contrat jusqu'en juin 2030, tandis que la prolongation de Xavi Espart ouvre la voie à celle de Marc Bernal jusqu'en 2031.

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Gerard Martín devrait être le prochain nom sur la liste, puisqu'il pourrait finaliser son nouvel accord avant la fin de l'année.

Le nombre de prolongations stratégiques atteint ainsi 11 contrats en deux ans, une étape cruciale pour garantir l'avenir d'une équipe lancée dans une dynamique de résultats positifs et de victoires à la chaîne.

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À l'inverse, un seul joueur arrive en fin de contrat en juin prochain : Wojciech Szczęsny, qui quittera l'équipe.

En 2028, les contrats d'Alejandro Balde, Casadó, Andreas Christensen et Marc-André ter Stegen arriveront à échéance, et il est aisé d'en déduire qu'ils ne font pas partie du projet d'avenir du Barça. Cela vaut même pour le latéral gauche Balde, qui traverse une période difficile après avoir perdu la confiance de Hans Flick.

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Logiquement, cette politique devrait faire repartir à la hausse la masse salariale du Barça, après une baisse notable ces dernières années.

Dans un avenir proche, Laporta pourrait se retrouver contraint de revaloriser les contrats de deux des plus grandes stars de l'équipe, Pau Cubarsí et Lamine Yamal, avec la possibilité de les prolonger également.

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De son côté, Deco a su gérer intelligemment le dossier des prolongations au cours des deux dernières années. Verrouiller les joueurs sur de longues durées réduit en effet les chances des autres clubs de les recruter, tout en offrant au Barça une position solide en cas de vente forcée d'un joueur, et en lui permettant de négocier en position de force.