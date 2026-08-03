« Sourires, gâteau et polémique » : une conférence de presse insolite du Bayern Munich en Corée du Sud

La conférence de presse du Bayern Munich, avant son match amical face aux Sud-Coréens du Jeju SK, a connu une situation inhabituelle lorsque l'entraîneur Vincent Kompany a dû jouer le rôle d'interprète pour son défenseur sud-coréen Minjae Kim, en raison d'un problème de traduction.

Lors de cette conférence, organisée dans le cadre de la tournée asiatique de l'équipe, l'interprète officiel a expliqué qu'il ne pouvait pas traduire les questions de l'allemand vers le coréen ou l'anglais, mais uniquement de l'anglais vers le coréen, ce qui a poussé Kompany à traduire lui-même les questions allemandes en anglais afin que Kim puisse y répondre.

Kim a évoqué la concurrence au poste de défenseur central avec Dayot Upamecano et Jonathan Tah, affirmant : « La concurrence au Bayern Munich est rude chaque saison, et je suis heureux de rivaliser avec eux. Nous entretenons une excellente relation et j'apprends beaucoup à leurs côtés, c'est pourquoi je me sens pleinement satisfait. »

Le défenseur sud-coréen a également démenti les rumeurs qui l'associaient à un départ du club bavarois, déclarant : « Je suis extrêmement heureux au Bayern Munich. J'ai donné tout ce que j'avais à chaque match, et j'espère avoir davantage d'opportunités cette saison et poursuivre mon aventure avec l'équipe. »

De son côté, Kompany a fait l'éloge de son joueur en déclarant : « Minjae donne toujours le meilleur de lui-même à l'entraînement et en match, et il a réalisé une saison remarquable. Je ne m'intéresse pas au classement ou au rang des défenseurs, mais à ce qu'ils apportent sur le terrain, et je veux voir cet esprit de compétition à tous les postes. »

La conférence a connu un autre moment cocasse lorsque Kompany a mis en doute avec humour la fidélité de la traduction alors qu'il répondait à une question sur ses impressions après avoir assisté à l'un des matches du championnat coréen, avant de poursuivre ses propos dans une ambiance ponctuée de rires, selon le journal « Bild » allemand.

La conférence s'est achevée sur une note festive, après que les organisateurs ont offert à Kompany et Kim un gâteau en forme de terrain de football portant les logos du Bayern Munich et du Jeju SK ainsi que la date du match, avant qu'ils ne posent pour des photos souvenirs aux côtés de l'entraîneur de l'équipe coréenne Sérgio Costa et du gardien Dongjun Kim, au terme d'une conférence de presse marquée par une atmosphère peu ordinaire.