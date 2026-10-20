Souness : Arsenal met la pression sur les arbitres, et sa star est un tricheur

La légende écossaise Graeme Souness, ancien capitaine de Liverpool et des Rangers, s'en est prise à la star d'Arsenal Bukayo Saka après la victoire des Gunners face à Nottingham Forest, affirmant que l'ailier anglais « simule des chutes » en permanence.

Souness a lancé son attaque au cours de l'émission « Piers Morgan : Football sans censure », accusant Saka de simulation et de tromper les arbitres sans avoir réellement subi de faute, estimant que le joueur d'Arsenal tombe avec une facilité excessive et que ses coéquipiers font pression sur les arbitres pour influencer leurs décisions.

Souness a déclaré : « Saka simule des chutes partout. Je ne veux pas en entendre parler. À l'instant où il semble sur le point de perdre le ballon, il est déjà au sol. Il simule une faute, et quiconque simule de la sorte est à mes yeux un tricheur. »

Il a ajouté : « Il simule une chute alors qu'il devrait rester debout. Et il n'est pas le seul. Lorsque Saka est accroché, il crie en tombant. L'arbitre pense d'abord qu'il n'y a rien, mais il attend un peu et le trouve toujours au sol. Puis les choses empirent lorsque tous les joueurs d'Arsenal proches de l'action lèvent les mains et crient à la faute. »

Il a poursuivi : « L'arbitre est alors pris de panique et siffle alors qu'il ne s'agissait pas d'une faute, et que son premier instinct était le bon. Mais il accorde la faute parce qu'il se dit : attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas ici. »

Commentant la dernière polémique, Souness a affirmé : « La simulation (feindre la blessure) est une forme de tricherie, oui. Mais elle est répandue dans le football d'aujourd'hui. Si l'on demandait à 100 personnes ce qu'elles n'aiment pas dans le football moderne, 50 % répondraient que c'est la simulation et 50 % autres que c'est l'arbitrage vidéo (VAR). »

Des statistiques qui plaident en faveur de Saka

Cette attaque survient alors que Saka est le deuxième joueur de Premier League le plus victime de fautes cette saison, avec 21 fautes subies, derrière Elliot Anderson (23 fautes), ce que ses partisans pourraient voir comme la preuve qu'il est fréquemment accroché, selon le journal Mirror.

Saka avait déjà fait l'objet de critiques lors du quart de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich en 2024, après sa chute à la suite d'un contact avec le gardien Manuel Neuer, avant que l'arbitre Glenn Nyberg n'ignore les demandes de penalty.

Arsenal affronte le Bayern Munich en Ligue des champions mercredi, avant un match face à Everton en Premier League samedi, puis une rencontre contre Fleetwood Town en Coupe de la Ligue trois jours plus tard, lors d'une période chargée au cours de laquelle les Gunners disputeront six matches supplémentaires avant la prochaine trêve internationale.