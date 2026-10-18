Sorti sur une civière : blessure inquiétante pour une star de la sélection marocaine

Une star de la sélection marocaine a été victime d'une grave blessure ce dimanche, une mauvaise nouvelle pour Mohamed Ouahbi, l'entraîneur du Maroc.

La sélection marocaine affrontera le Niger lors de deux rencontres consécutives, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, dans moins d'un mois.

Ouahbi suit de près les joueurs de la sélection marocaine, répartis dans différents championnats, mais il a reçu une triste nouvelle ce dimanche.

L'international marocain Azzedine Ounahi s'est blessé lors du match qui opposait son équipe, le Panathinaïkos, à l'Asteras, en championnat grec.

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Le staff médical a dû évacuer Ounahi sur une civière à la 19e minute de la rencontre, qui s'est achevée sur une victoire du Panathinaïkos par cinq buts à un, après que le milieu de terrain s'est effondré, souffrant de fortes douleurs au niveau de la cuisse gauche.

Le club grec n'a pas officiellement révélé la nature de la blessure ni la durée probable de l'absence du joueur de la sélection marocaine, dans l'attente d'examens médicaux approfondis destinés à en déterminer la gravité.

Mais la sortie du joueur sur une civière, en proie à la douleur, a suscité des inquiétudes quant à la nature de la blessure.

La blessure d'Ounahi survient à un moment délicat, avant le retour de la sélection marocaine dans l'ambiance des compétitions continentales au mois de novembre prochain, lorsqu'elle affrontera le Niger lors de deux rencontres consécutives, les 13 et 17, à Casablanca et à Rabat, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.