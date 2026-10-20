Sorti sur civière : une grave blessure frappe une star du Paris Saint-Germain face à Barcelone

Khvicha Kvaratskhelia, la star du Paris Saint-Germain, a été victime d'une blessure qui semblait sérieuse lors du match de son équipe contre Barcelone, ce mardi soir, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

La blessure est survenue au pied droit à la 57e minute de jeu, à la suite d'un duel appuyé pour le ballon.

La star géorgienne, candidate au Ballon d'Or, n'a pas pu terminer la rencontre, l'entraîneur Luis Enrique ayant été contraint de le remplacer par son coéquipier Magnes Akliouche.

Ce qui inquiète Enrique dans cette blessure, c'est que Kvaratskhelia n'a pas pu marcher sur son pied et est sorti porté avec l'aide des membres du staff médical de l'équipe.

À la même minute, Marquinhos est lui aussi sorti sur blessure, remplacé par Illia Zabarnyi.

Ces deux blessures interviennent alors que le duo composé d'Ousmane Dembélé et Dani Olmo, respectivement du Paris Saint-Germain et de Barcelone, a également été touché par des blessures lors de la première mi-temps de ce même match.

Les quatre joueurs devraient passer des examens médicaux dans les prochaines heures afin de connaître les détails des blessures et la durée d'absence prévue.