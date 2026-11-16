Sorti en larmes : une longue absence menace la pépite du Barça

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L'inquiétude règne au FC Barcelone en raison des blessures musculaires qui frappent l'équipe réserve, après la défaite face à Girona B (0-1) au stade Johan Cruyff, lors d'un match marqué par les pépins physiques de trois joueurs, dont le jeune talent malien Ibrahim Diarra.

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Selon le quotidien espagnol « Sport », le FC Barcelone attend les résultats des examens médicaux que passeront Ibrahim Diarra, Dani Ávila et Hafiz Gariba lundi, après que les trois joueurs ont souffert de problèmes musculaires au niveau des ischio-jambiers.

La défaite face à Girona B n'a pas été le seul coup dur encaissé par l'équipe réserve entraînée par Juliano Belletti. Les blessures sont venues alourdir les soucis du staff technique, alors que l'effectif souffre déjà d'un manque de joueurs en raison des convocations en sélection nationale et des blessures antérieures.

Le rapport souligne que l'obligation pour le Barcelona Atlètic de disputer la rencontre, malgré les nombreuses absences dans ses rangs, a coûté cher à l'équipe, qui a concédé sa première défaite de la saison au stade Johan Cruyff et vu le nombre de blessés augmenter de manière inquiétante.

Dani Ávila : une rechute après son retour de blessure au genou

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Le cas de Dani Ávila figurait parmi les principales sources d'inquiétude au sein de l'équipe. Le joueur avait disputé ses premières minutes de la saison il y a deux semaines, lors de la rencontre face à Arnedo remportée 2-1 par le Barça, après s'être remis d'une blessure au genou.

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Le milieu de terrain avait ensuite été laissé au repos lors du match contre Manresa, et son retour à la compétition devait se faire progressivement, conformément au programme normal de récupération après une blessure.

Mais les absences ont contraint Belletti à le titulariser face à Girona B, alors que cela ne faisait pas partie de son plan de retour progressif.

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Il n'a fallu que cinq minutes pour qu'Ávila ressente une piqûre à l'arrière de la jambe gauche. Contraint de quitter la pelouse, il a rejoint les vestiaires en pleurant, une scène qui reflétait l'ampleur de la frustration du joueur après sa précédente période d'absence.

Ibrahim Diarra s'effondre en larmes : la crainte d'une nouvelle blessure

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Le cas le plus triste au Barça concerne toutefois le jeune talent malien Ibrahim Diarra, entré en jeu en cours de match, le staff technique ayant géré sa situation avec prudence en raison de ses récents antécédents de blessures musculaires.

Diarra avait entamé sa saison fin septembre dernier, après s'être remis d'une blessure musculaire, mais il a subi une nouvelle rechute qui l'a éloigné des terrains, avant de revenir progressivement dans les plans de Belletti.

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L'entraîneur s'était contenté de lui accorder huit minutes face à Manresa, avant de le lancer dans les dernières minutes contre Girona B, dans l'espoir de sauver le match et de revenir au score.

Mais le joueur malien n'a pas pu aller au bout de sa participation, victime d'une nouvelle blessure aux ischio-jambiers, dans un contexte de fatigue de l'équipe et de conditions difficiles qui ont imposé aux joueurs de lourds efforts.

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Diarra a quitté la pelouse sous les applaudissements du public, le maillot sur le visage et en larmes, une scène émouvante qui a suscité la compassion de ses coéquipiers, venus le consoler. Certains joueurs de l'équipe adverse ont même tenu à lui apporter leur soutien.

Juliano Belletti ne s'est pas contenté d'observer la scène depuis le banc : il a attendu le joueur au bord de la ligne de touche pour le réconforter et apaiser sa peine.

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« Sport » explique que la blessure de Diarra a provoqué une grande tristesse au sein de l'équipe réserve, compte tenu de l'immense potentiel du milieu de terrain malien, qui n'est toujours pas parvenu à se débarrasser des problèmes physiques freinant sa continuité et sa progression.

Les premières estimations indiquent que la blessure de Diarra pourrait être la plus longue des trois, mais la durée de son absence dépendra des résultats des examens médicaux attendus.

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Hafiz Gariba et d'autres cas avant le derby des réserves

Outre Diarra et Ávila, le Barça attend d'être rassuré sur l'état du défenseur Hafiz Gariba, qui a pu terminer la rencontre face à Girona B, mais a ressenti des douleurs à l'arrière de la jambe gauche après le coup de sifflet final.

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Les joueurs ont remarqué sa gêne, puisqu'il ne cessait de toucher la zone touchée et a clairement montré l'endroit de la douleur à son coéquipier Orian Goren.

Le Barça espère que les examens apporteront de bonnes nouvelles concernant Gariba, qui a pu aller au bout du match malgré ses douleurs.

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Le staff technique attend également le retour de Landry Farré, qui souffre d'une synovite au genou droit, et de Guillem Víctor, victime d'une déchirure musculaire aux ischio-jambiers de la cuisse gauche, avant le derby des équipes réserves face à l'Espanyol, samedi prochain à 18 heures, au stade de la Ciutat Esportiva Dani Jarque.

Le quotidien indique toutefois que les chances de voir les deux joueurs disponibles pour ce match semblent minces, compte tenu du peu de temps disponible pour récupérer.

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Avant cela, le Barcelona Atlètic affrontera Can Vidalet mercredi à 19 heures, en Coupe de Catalogne, et devrait aligner de nombreux joueurs de l'équipe de jeunes en raison de la crise d'absences qui frappe l'équipe.

Les joueurs bénéficieront d'une journée de repos lundi, avant de reprendre l'entraînement mardi afin de préparer les prochaines échéances.

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Belletti se retrouve ainsi face à une véritable crise à un moment délicat. Le match contre Girona B s'est transformé d'une simple défaite sur le terrain en un double coup dur pour l'équipe réserve, en raison d'une série de blessures qui menace d'immobiliser plusieurs de ses jeunes talents, à commencer par Ibrahim Diarra, dont le Barça attend les résultats des examens avec une vive inquiétude.