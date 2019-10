Sondage - Euro : pensez-vous que la France finira devant la Turquie dans le groupe H ?

Tenue en échec par la Turquie (1-1) ce lundi au Stade de France, l'équipe de France n'a plus son destin entre les mains pour la première place.

La soirée avait parfaitement commencé ce lundi au Stade de : une Marseillaise respectée par les fans adverses, un match plutôt tranquille entre la France et la (1-1) dans le cadre des éliminatoires pour l' et cette fameuse tête d'Olivier Giroud, qui envoyait virtuellement les Bleus à l'Euro à la 76e.

Mais Kaan Ayhan a égalisé cinq minutes plus tard, de la tête également, et la Turquie a ainsi repris la première place du groupe H aux Bleus, mais aussi leur ticket pour l'Euro.

L'article continue ci-dessous

Qui savourera le champagne ?

Il faudra donc attendre encore un mois, pour une équipe comme pour l'autre, à égalité aux commandes de la poule avec 19 points, avant d'ouvrir le champagne. Reste à savoir qui finira en tête, et pourra ainsi savourer la bouteille comme il se doit.

Si rien ne change, ce seront les Turcs, qui recevront l' le 14 novembre avant un déplacement à Andorre quelques jours plus tard. Car au petit jeu du goal-average particulier, ces derniers ont un avantage sur les Bleus suite à leur victoire du match aller (2-0).

Pour les hommes de Didier Deschamps, la tâche sera tout aussi ardue avec une réception à priori tranquille de la Moldavie le 14 novembre mais un voyage périlleux en Albanie dans la foulée. Et il faudra bien évidemment se méfier de l'Islande, aujourd'hui à seulement 4 points...

Qui négociera le mieux le mois de novembre selon vous ? Nous vous avons posé la question sur Facebook et Twitter, et on attend vos avis !