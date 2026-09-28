Dans un résultat qui pourrait ouvrir un nouveau chapitre de polémique à quelques jours de la révélation du lauréat du Ballon d'Or, Kylian Mbappé a reçu un choc de taille dans un sondage réalisé par le journal madrilène « Marca ».

Les supporters du journal ont choisi Lamine Yamal comme le joueur le plus méritant pour être sacré, tandis que la star du Real Madrid s'est classée deuxième.





« Marca » a réalisé un sondage auprès de ses lecteurs sur le joueur qui mérite de remporter le Ballon d'Or parmi la liste des trente nommés, auquel 233 849 votants ont participé à l'heure où ces lignes sont écrites. Le résultat a donné à Lamine Yamal une nette avance après qu'il a obtenu 29 % des voix, soit 67 494 votes.

Ce qui est frappant dans ce résultat, c'est que Mbappé, qui livre une course acharnée et évoque ouvertement sa légitimité pour la distinction, est arrivé deuxième, après avoir récolté 19 % des voix, soit 43 155 votes, avec un écart important sur le troisième.

Yamal domine ce sondage de « Marca » à un moment où la concurrence entre lui et Mbappé s'intensifie, les deux joueurs ayant évoqué au cours des dernières semaines leurs chances de remporter le Ballon d'Or.

Yamal avait affirmé dans de précédentes déclarations qu'il se considérait, avec Mbappé, comme les deux meilleurs joueurs du monde, avant d'annoncer plus clairement qu'il méritait la distinction cette année au regard de ce qu'il a accompli, tandis que Mbappé s'est montré plus direct en déclarant qu'il voterait pour lui-même.

Les derniers jours ont également été marqués par un fort soutien public à Yamal de la part du Barça, au moment où Mbappé bénéficie d'un soutien au sein du Real Madrid, à commencer par l'entraîneur José Mourinho, qui a évoqué la légitimité de la star française pour la distinction.

Le résultat du sondage de « Marca » offre une image différente de certaines positions affichées, d'autant plus que le journal a une identité madrilène clairement affirmée, ce qui rend l'avance du joueur du Barça sur la star du Real Madrid parmi ses lecteurs frappante sur le plan des chiffres.

Le sondage ne s'est pas arrêté à la rivalité entre Yamal et Mbappé, puisque Fabián Ruiz est arrivé troisième après avoir obtenu 13 % des voix, soit 31 089 votes, tandis que Harry Kane a occupé la quatrième place avec 8 % et 19 410 votes.

Lionel Messi est arrivé cinquième avec 8 % également, après avoir obtenu 17 887 votes, puis Rodri sixième avec 7 % et 16 765 votes.

À la septième place figure Pau Cubarsí avec 4 % et 10 025 votes, tandis que Jude Bellingham et Khvicha Kvaratskhelia ont obtenu 2 % chacun, avec respectivement 5 248 et 5 237 votes.

Marc Cucurella a obtenu 3 656 votes à la dixième place, puis Ousmane Dembélé à la onzième place avec 1 %, suivi d'Erling Haaland, Ferran Torres, Michael Olise, Vitinha et Vinícius Júnior.

Quant au reste des nommés, leurs voix sont inférieures à 1 %, Julián Quiñones ayant obtenu 873 votes, Sadio Mané 595, Luis Díaz 583, Achraf Hakimi 520, William Pacho 421 et Bruno Fernandes 416.

Gabriel Magalhães est arrivé avec 415 votes, William Saliba avec 406, Dayot Upamecano avec 294, Nuno Mendes avec 287, Lautaro Martínez avec 266, Marquinhos avec 263, Declan Rice avec 235, tandis que João Neves n'a obtenu que 200 votes.















