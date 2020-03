Sondage - Anthony Martial à l'Euro 2020, c'est oui !

Encore buteur dans le derby face à Manchester City (2-0), l'attaquant des Reds Devils mérite de disputer l'Euro 2020 avec la France selon vous.

"J'essaie de faire de mon mieux pour finir dans le top 4. Je vais essayer de marquer le plus de buts possible pour bien finir la saison. La prochaine liste de Didier Deschamps ? Oui, j'y pense. J'ai envie de faire l'Euro. On verra bien. Je fais mon job, c'est tout", a ainsi confié Anthony Martial, dimanche soir, au micro de RMC Sport.

En pleine progression, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais, longtemps freiné par les blessures à répétition, semble arriver à l'âge de la maturité. Encore buteur dans le derby, dimanche, face à Manchester City (2-0), Anthony Martial sait se montrer décisif dans les grands rendez-vous... Chose qui lui manquait ces dernières saisons. Au vue des blessures et des situations sportives compliquées de certains éléments, force est de constater que le natif de Massy a un coup à jouer en cette fin de saison.

Anthony Martial à l' , vous y croyez

En effet, alors que l'Euro 2020 approche à vitesse grand V, et que certains attaquants tricolores vivent un exercice 2019-20 mouvementé, pour ne pas dire compliqué, l'heure du retour au premier plan semble arriver à point nommé pour le buteur de ...

SONDAGE 👀



🗣️ Anthony #Martial : "La prochaine liste de D.Deschamps ? Oui, j'y pense. J'ai envie de faire l'Euro"



Le Mancunien à l'Euro, vous y croyez ? 🇫🇷 — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) March 9, 2020

C'est en tout cas l'avis d'une grande majorité d'entre vous. En effet, Goal France vous avait sollicité sur ses différents réseaux sociaux pour connaître votre position sur une question simple : Anthony Martial doit-il être convoqué par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2020 avec les Bleus ? Et c'est le "Oui" qui a largement triomphé, que ce soit sur Twitter (74%) ou Facebook (77%). Reste à savoir si le sélectionneur partagera cet enthousiasme...