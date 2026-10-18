L'ancien arbitre international Parrilla Montero a confirmé la justesse de la décision d'annuler le but du Real Betis inscrit par Giovani Lo Celso dans les filets du Barça, lors de la rencontre qui s'est achevée sur une victoire du club catalan 5-2, samedi soir, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne.

Montero a signé son article dans le quotidien espagnol "Mundo Deportivo", saluant la performance de l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea et confirmant le bien-fondé de l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage pour annuler le but en raison d'une main préalable de Cucho Hernández.

La séquence est survenue à la 43e minute, après que Lo Celso a inscrit un superbe but d'une frappe directe, qui aurait permis au Real Betis d'égaliser 2-2, mais l'arbitre l'a annulé après avoir visionné les images, en raison de la main qui avait précédé le but.

Cette situation a provoqué la colère de l'entraîneur du Real Betis, Manuel Pellegrini, qui a critiqué la prestation de l'arbitre. Les locaux ont également contesté l'expulsion de Facundo Bernal après son accrochage avec Lamine Yamal, tandis que la rencontre a aussi donné lieu à des protestations du Barça sur certaines décisions, dont une faute non sifflée avant le but d'Abde Ezzalzouli.

Malgré la polémique, Montero estime que de Burgos a réussi à garder le contrôle de la rencontre, soulignant que plusieurs joueurs méritaient les cartons reçus et confirmant la justesse de la décision d'expulser Bernal après son coup de tête sur Yamal.

Voici le texte de l'article :

Parrilla Montero : de Burgos a eu raison d'annuler le but

Avec son style arbitral reconnaissable entre tous, de Burgos a dirigé la rencontre en s'appuyant sur un dialogue permanent avec les joueurs, dans un match marqué par l'intensité et l'équilibre.

Il a fourni un gros effort physique pour rester proche du jeu et a su donner beaucoup de fluidité à la partie en appliquant à plusieurs reprises le principe de la loi de l'avantage.

Grâce à sa bonne appréciation des situations arbitrales, il a annulé à juste titre, sur intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage et après avoir revu les images sur l'écran du stade, le but de Lo Celso en raison d'une main préalable de Cucho.

Même si les joueurs ne l'ont pas aidé, lui rendant au contraire la tâche extrêmement difficile, il a conservé le contrôle du match d'un bout à l'autre, s'efforçant de transmettre calme et sérénité.

Il a adressé des cartons jaunes à Fermín López, Héctor Bellerín, Lamine Yamal et Lorente, des décisions méritées.

Il a également expulsé Facundo Bernal pour avoir saisi Lamine Yamal par le cou et lui avoir donné un coup de tête.

L'arbitre assistant vidéo, Del Cerro Grande, a eu raison d'appeler de Burgos à revoir la main commise par Cucho.







