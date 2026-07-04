La présence de la star marocaine Yassine Bounou à la Coupe du monde ne se limite plus à ses exploits entre les poteaux, puisque le gardien des « Lions de l'Atlas » continue de s'inscrire dans les annales de la compétition avec des statistiques hors du commun.

Selon les données de « Mr. Chip », Bono est devenu le premier gardien de l’histoire de la Coupe du monde à affronter son pays natal lors de deux éditions différentes, après avoir déjà croisé le Canada en 2022 et 2026.

Lors de la phase de groupes au Qatar, le Maroc l’avait emporté 2-1 ; il vise ce lundi une nouvelle victoire en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, coorganisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Né au Canada de parents marocains, il a regagné Casablanca très jeune, revendiquant avec fierté son identité marocaine.

Parmi les gardiens ayant déjà défié leur pays de naissance dans l’épreuve reine, on peut citer Kiroga avec le Pérou face à l’Argentine en 1978, Hislop avec Trinité-et-Tobago contre l’Angleterre en 2006, Mounir El Hamdaoui avec le Maroc face à l’Espagne en 2018, Bourian avec le Canada face à la Croatie en 2022, Diogo Costa avec le Portugal face à la Suisse la même année, et Édouard Mendy avec le Sénégal face à la France lors de la Coupe du monde 2026.

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