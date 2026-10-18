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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Son pari sera-t-il payant ? L'entraîneur d'Al Ahli désigne le remplaçant d'Ivan Toney face à Al Feiha

Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Saudi Pro League
I. Toney
F. Al-Buraikan
M. Pusic
Arabie saoudite
Angleterre
Pays-Bas

Le Néerlandais Marino Pusic, entraîneur d'Al Ahli, a arrêté son choix sur le remplaçant d'Ivan Toney, blessé, pour le match de son équipe face à Al Feiha, demain lundi, dans le cadre de la dixième journée du championnat saoudien Roshn.

Selon des sources particulières du journal « Arriyadiyah », Pusic s'oriente vers Firas Al Buraikan pour pallier l'absence de l'Anglais Ivan Toney.

 L'absence de Toney pour cette rencontre a été confirmée en raison d'une blessure à l'articulation du bassin contractée lors de la séance d'entraînement de samedi, comme l'a annoncé le club sur son compte officiel sur la plateforme « X », ce dimanche.

Al Buraikan a disputé 266 minutes réparties sur huit matches de championnat cette saison, dont 3 comme titulaire, et a délivré une seule passe décisive.

L'entraîneur néerlandais avait mis la dernière main à ses plans techniques et tactiques lors de l'entraînement qui s'est déroulé sur le terrain du club, dimanche, avant que la délégation ne commence à se préparer pour partir vers Al Qassim, puis par la route jusqu'à Al Majmaah pour y affronter Al Feiha.

Al Ahli occupe la sixième place avec 15 points en huit rencontres, après le report de son match contre Al Nassr lors de la dernière journée, tandis qu'Al Feiha pointe à la 14e place avec sept points avant leur match très attendu au stade de la cité sportive d'Al Majmaah.

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