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L'attaquant du LAFC Son Heung-Min soutient publiquement la récente analyse de Thomas Muller sur le manque de pression en Major League Soccer (MLS). L'ancien joueur de Tottenham estime que la légende allemande a « tout à fait raison » de souligner l'effet de l'absence d'un système de promotion et de relégation sur l'intensité du jeu.

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Son donne raison à Muller sur la pression en MLS

Son a soutenu les récentes déclarations de Muller sur le manque de pression en MLS. L'international sud-coréen partage l'avis du joueur de Vancouver : l'absence d'un système de promotion et de relégation influe fortement sur la manière dont les joueurs abordent les matches.

Muller a lancé le débat la semaine dernière en affirmant qu'il était difficile de comparer la MLS aux championnats européens parce qu'« il n'y a pas de forte pression ». Devant les journalistes, Son a assuré que l'analyse de l'Allemand sur le championnat nord-américain était « tout à fait juste ».

Les âpres luttes pour le maintien manquent à l'ancien joueur de Tottenham

Son, qui a rejoint le LAFC en 2025 après un long passage à Tottenham Hotspur, a comparé son environnement actuel à la pression constante du football anglais. Il estime que la menace permanente d'une relégation apporte une intensité qui profite au spectacle.

« La MLS prend de l'ampleur, de grands noms la rejoignent, mais on ressent parfois moins de pression parce qu'il n'y a pas de relégation », a déclaré Son, cité par ESPN. « Je n'y peux rien, mais j'apprécie ce championnat. Je pense toutefois que Thomas a tout à fait raison. Je suis entièrement d'accord. Il a eu une carrière exceptionnelle en Bundesliga et il estime être en droit de le dire. »

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« J'ai joué en Premier League : chaque semaine, la pression est immense. Si vous n'êtes pas performant, si vous ne jouez pas bien, si votre équipe commence à éprouver des difficultés ou se retrouve dans la deuxième moitié du classement, vous traversez une période difficile. Je pense que cela rend les choses plus intéressantes. »

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Muller pointe le manque de rigueur défensive et les enjeux pour les clubs

Muller avait lancé la discussion en analysant les différences tactiques entre l'Amérique du Nord et l'Europe. L'ancienne figure du Bayern Munich a suggéré que la garantie de rester dans l'élite favorisait une approche défensive plus relâchée, plus « négligente ».

« Quand on affronte en Europe une équipe de bas de tableau, elle se bat pour sa survie », a déclaré Muller. « J'ai parfois le sentiment qu'en raison du système, le style de jeu est un peu plus optimiste, ou négligent, sur le plan défensif. Ce qui me manque parfois, c'est peut-être la régularité : l'écart entre le bon et le mauvais est plus grand. »

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Au-delà de cette approche tactique plus ouverte, Muller a souligné qu'en Europe, la relégation menaçait les moyens de subsistance, les budgets des clubs et les futurs contrats. En MLS, à l'inverse, les franchises en difficulté peuvent simplement décider de reconstruire leur effectif sans subir de graves conséquences financières.

Des appels à envisager des changements structurels en MLS

Malgré leurs réserves sur l'intensité de la compétition, Son et Muller ont tous deux reconnu les aspects positifs du système actuel. Muller a noté que les rencontres ouvertes, au jeu plus libre, donnaient souvent lieu à des actions offensives spectaculaires et à de belles initiatives individuelles.

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Son espère néanmoins que les responsables du championnat tiendront compte de leurs remarques, alors que la MLS continue d'attirer des joueurs de premier plan venus du monde entier. « Je veux le meilleur pour la MLS, alors peut-être qu'ils pourront se pencher sur la question et faire quelque chose », a conclu le joueur du LAFC.