Son cœur et son esprit sont à Barcelone : Cancelo attend le signal du retour au Camp Nou

Le latéral portugais João Cancelo a rejoint vendredi dernier les entraînements d'Al-Hilal, alors que les négociations se poursuivent entre la direction du Barça et le club saoudien sans qu'un accord définitif ait été trouvé jusqu'à présent, dans un climat de grande confiance du côté du club catalan comme du joueur chevronné quant à la conclusion de l'opération au cours de la semaine, tandis que le joueur a tenu, ces dernières heures, à faire savoir que son esprit et son cœur se trouvent auprès du club catalan.

Selon le journal espagnol « Marca », le Barça a pleinement confiance dans le retour de Cancelo au Spotify Camp Nou dans le cadre d'un transfert définitif, alors qu'il mène des négociations continues depuis plusieurs semaines avec Al-Hilal. L'accord est sur le point d'aboutir, à l'exception de certains détails fiscaux qui ont retardé la signature plus que prévu, sans que ces points ne représentent le moindre risque pour la finalisation de l'opération, ne faisant que la reporter pour une durée plus longue que ce qui avait été initialement planifié.

L'international portugais, âgé de 32 ans, a été contraint de rejoindre les rangs du club saoudien vendredi dernier, contre son gré, en raison du retard pris dans le règlement de son retour au Barça. Mais il est revenu ces dernières heures pour réaffirmer que ses pensées se limitent uniquement à un retour pour jouer sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick, puisqu'il considère le Barça comme sa maison et voit dans les vestiaires du club catalan sa famille.

Cancelo a publié sur ses comptes de réseaux sociaux une photo de lui célébrant l'un de ses buts sous le maillot du Barça, réaffirmant sa volonté ferme et indéfectible de poursuivre sa carrière footballistique avec le club catalan, une position qui a reçu le soutien et les éloges de l'ensemble des dirigeants du Barça.

Le plan sur lequel travaille la direction du club catalan prévoit que le latéral polyvalent entame sa troisième étape au Spotify Camp Nou au cours de cette semaine, mais cette fois par le biais d'un achat définitif et non d'un prêt, après avoir évolué en prêt en provenance de Manchester City lors de la saison 2023-2024, et d'Al-Hilal lors de la saison 2025-2026.