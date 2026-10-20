Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP
Abdelmawgood Samir
Traduit par

« Son avenir entre les mains de Mourinho » : les cadors anglais à la poursuite de la star du Real

Premier League
LaLiga
Real Madrid
Arsenal
Manchester City
Chelsea
Liverpool
Angleterre
Espagne

Le joueur souffre d'un manque de temps de jeu

Trent Alexander-Arnold, l'arrière droit du Real Madrid, a commencé à envisager son avenir loin de la Maison Blanche, dans un contexte de baisse de son temps de jeu cette saison et d'intérêt croissant de plusieurs géants de la Premier League anglaise pour s'attacher ses services.

Selon le site « TEAM talk », les clubs de Liverpool, Chelsea, Arsenal et Manchester City suivent la situation du joueur anglais, âgé de 27 ans, dans un climat de frustration en raison du peu d'occasions dont il dispose de débuter les rencontres sous la direction de l'entraîneur José Mourinho, puisqu'il n'a été titulaire que lors de quelques matchs en Liga cette saison.

Ces développements interviennent au moment où Liverpool cherche à renforcer le poste d'arrière droit, après la blessure de Jeremie Frimpong, ce qui pourrait ouvrir la voie à un retour d'Alexander-Arnold à Anfield, le stade qu'il avait quitté pour rejoindre le Real Madrid.

Alors que la situation du joueur reste à suivre, son faible temps de jeu apparaît comme un facteur déterminant dans le choix de sa prochaine étape, tandis que plusieurs clubs anglais observent la scène dans l'attente de tout développement susceptible d'ouvrir la voie à son transfert.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google