Trent Alexander-Arnold, l'arrière droit du Real Madrid, a commencé à envisager son avenir loin de la Maison Blanche, dans un contexte de baisse de son temps de jeu cette saison et d'intérêt croissant de plusieurs géants de la Premier League anglaise pour s'attacher ses services.

Selon le site « TEAM talk », les clubs de Liverpool, Chelsea, Arsenal et Manchester City suivent la situation du joueur anglais, âgé de 27 ans, dans un climat de frustration en raison du peu d'occasions dont il dispose de débuter les rencontres sous la direction de l'entraîneur José Mourinho, puisqu'il n'a été titulaire que lors de quelques matchs en Liga cette saison.

Ces développements interviennent au moment où Liverpool cherche à renforcer le poste d'arrière droit, après la blessure de Jeremie Frimpong, ce qui pourrait ouvrir la voie à un retour d'Alexander-Arnold à Anfield, le stade qu'il avait quitté pour rejoindre le Real Madrid.

Alors que la situation du joueur reste à suivre, son faible temps de jeu apparaît comme un facteur déterminant dans le choix de sa prochaine étape, tandis que plusieurs clubs anglais observent la scène dans l'attente de tout développement susceptible d'ouvrir la voie à son transfert.