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Abdelmawgood Samir
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« Son arrivée n'est plus qu'une question de temps » : Arsenal déroule le tapis rouge pour une star du Real Madrid

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Arsenal poursuit ses démarches en vue de recruter une star du Real Madrid, qu'il place en tête de ses priorités pour renforcer le poste d'ailier gauche, dans un climat d'optimisme croissant au sein du club londonien quant à la possibilité de boucler l'opération.

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Le site « Football Transfers » a révélé que les responsables d'Arsenal sont de plus en plus convaincus de leur capacité à attirer le Brésilien Vinicius Junior, au point que certaines sources proches du club considèrent son transfert comme une question de temps, plutôt que comme une simple possibilité sujette à discussion.

Cette confiance repose sur les tentatives précédentes de recrutement du joueur, ainsi que sur une conviction au sein du club selon laquelle le projet sportif qu'il propose reste capable de le convaincre de vivre une nouvelle expérience en Premier League anglaise.

Arsenal avait tenté de s'attacher les services de l'ailier brésilien lors du dernier mercato estival, mais n'était pas parvenu à le convaincre de quitter le Real Madrid, le joueur ayant préféré rester dans la capitale espagnole et accepté de signer un nouveau contrat courant jusqu'en 2032.

Malgré l'échec de cette tentative, le club londonien ne s'est pas tourné vers le recrutement d'un remplaçant dont il n'était pas totalement convaincu, préférant conserver ses ressources financières dans l'attente d'une nouvelle occasion lui permettant de revenir à la table des négociations.

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Baisse de régime de Vinicius

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La prolongation du contrat de Vinicius n'a pas mis fin à l'intérêt d'Arsenal, notamment avec la multiplication des interrogations concernant son avenir à long terme au Real Madrid.

L'ailier brésilien n'a en effet pas encore offert cette saison le niveau que l'on attendait de lui, et les importants avantages financiers que comporte son nouveau contrat sont désormais devenus un élément du débat sur l'opportunité de son maintien, dans la mesure où ils ne se reflètent pas dans ses performances comme l'escomptait le club.

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Les points d'interrogation autour de la place de Vinicius au sein de l'équipe se sont accrus après que le Real Madrid a réalisé ses récents succès sous la direction de José Mourinho en grande partie en son absence, pendant sa période de suspension de quatre matches en Liga avant la trêve internationale.

Les inquiétudes ne se sont pas arrêtées là, le joueur étant désormais menacé de perdre sa place de titulaire au profit de l'Ivoirien Yan Diomande, la nouvelle recrue qui cherche à s'imposer dans l'effectif, ce qui pourrait ouvrir la voie à une réévaluation de la situation de l'ailier brésilien.

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Malgré ses deux buts inscrits avec la sélection de son pays lors du match perdu face au Japon sur le score de 2-3, son éclat sur la scène internationale n'efface pas les interrogations liées à son niveau avec le Real Madrid, même s'il pourrait lui offrir un coup de pouce moral au moment de retrouver son club.

Arsenal estime que la persistance de cet écart entre le grand statut dont jouit le joueur et ce qu'il produit sur le terrain pourrait rendre l'idée d'un départ plus envisageable, surtout s'il ne retrouve pas une place influente dans les plans du staff technique.

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Arteta s'accroche au transfert

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, conserve son grand intérêt pour le recrutement de Vinicius et ne semble pas prêt à renoncer à cet objectif qu'il a placé parmi ses priorités.

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Le site cite l'exemple de Martin Zubimendi, qui a rejoint Arsenal en 2025 après des tentatives et un suivi de plusieurs années, comme preuve de la disposition de l'entraîneur espagnol à patienter pour s'attacher les services d'un joueur qu'il juge adapté à son projet, plutôt que de se précipiter pour recruter des alternatives qui n'apportent pas la plus-value recherchée.

Des sources proches du club indiquent qu'une conviction solide s'est installée au cours des dernières semaines quant à la possibilité de recruter Vinicius dès le début de l'été prochain, en se fondant sur ce qui s'est passé lors des précédentes négociations.

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Selon le site, Arsenal estimait avoir présenté le projet le plus attractif au joueur, et qu'il serait devenu sa seule destination viable s'il n'était pas parvenu à un accord avec le Real Madrid au sujet de son nouveau contrat. Le site rapporte également les propos de l'un des représentants du joueur, selon lesquels le club londonien lui a « déroulé le tapis rouge » lors de ses tentatives pour le recruter.

La confiance d'Arsenal ne se limite pas aux aspects sportifs, le club disposant des moyens financiers et du statut nécessaires pour conclure un transfert de cette ampleur, et pouvant par ailleurs présenter Vinicius comme l'un des visages principaux de son projet sportif et marketing en Premier League.

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Dans ce contexte, Michael Yormark, président de la société « Roc Nation Sports International », a souligné l'attrait du statut dont jouit Arsenal, ce qui renforce la conviction au sein du club quant à sa capacité à rivaliser avec le Real Madrid pour le recrutement du joueur.

L'été, le moment d'agir

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Sur le plan des transferts, Arsenal ne devrait pas bouger pour recruter Vinicius lors du mercato hivernal de janvier, son transfert n'étant pas envisageable avant l'été au plus tôt. Mais sa présence en tête de la liste des objectifs pourrait déterminer la nature des mouvements du club cet hiver, d'autant que la direction ne souhaite pas dépenser de l'argent pour un ailier gauche dans le seul but d'augmenter le nombre d'options, à moins que l'effectif ne soit frappé par une crise de blessures imposant une intervention urgente.

Cela ne signifie pas que les options d'Arsenal se limitent au seul Vinicius, mais l'orientation d'Arteta consiste à recruter un ailier capable de hausser le niveau de l'équipe, et non simplement d'ajouter un nouveau nom à l'effectif.

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C'est pourquoi la star brésilienne demeure un objectif principal, tandis que le club guette l'évolution de sa situation au Real Madrid, dans l'espoir que les conditions soient réunies pour relancer les négociations qui ont échoué l'été dernier.

Écrit parAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.

 

Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.

 

Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.

 

Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.

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