Son agent dévoile le secret : Olmo rêve d'une fin de carrière loin du Barça

Des rumeurs ont circulé au sujet d'un possible transfert de Dani Olmo, la potentielle star du Barça, au cours de la prochaine période ; on évoque en effet la volonté du Bayern Munich de le ramener en Bundesliga, étant donné qu'il ne bénéficie pas d'une place de titulaire garantie au Barça, alors qu'il pourrait devenir un élément central du club allemand.

Et bien qu'aucun contact officiel n'ait eu lieu jusqu'à présent, Andy Bara, son agent, a dévoilé les projets futurs du joueur, qui reflètent son attachement étroit à la Croatie, déclarant : « Il souhaite terminer sa carrière de footballeur au Dinamo Zagreb et espère y parvenir — et peut-être même travailler comme entraîneur, car il aimerait y débuter sa carrière d'entraîneur. »

Andy Bara a ajouté dans le podcast « Inkubator » : « Dani conserve encore chez lui le maillot du Dinamo portant le numéro 7 et son nom, aujourd'hui encore alors qu'il est au Barça. D'autres joueurs lui en parlent, et tout le monde connaît l'histoire : lorsqu'on évoque le nom d'Olmo, le Dinamo vient immédiatement à l'esprit. Il est lié au Dinamo bien davantage que ceux qui sont censés y être attachés mais ne le sont pas. »

Bara a également révélé que Dani Olmo faisait régulièrement des dons généreux et désintéressés à la ville de Vukovar, une chose qui n'était pas connue auparavant. Il a en effet déclaré, selon le quotidien catalan « Sport » : « Dani Olmo est très attaché à la Croatie, et je vais maintenant révéler une chose que les gens ignorent — et j'espère que Dani n'y verra pas d'inconvénient, car je suis conscient que les médias espagnols pourraient aussi reprendre l'information — à savoir que depuis son départ du Dinamo, il reverse régulièrement 2 % de l'ensemble de son salaire annuel à la ville de Vukovar. »

Il a poursuivi : « Ce sont des montants considérables au regard de ses revenus, et il a continué à le faire durant ses périodes avec Leipzig et désormais avec le Barça. Il n'en parle pas publiquement, mais j'ai voulu l'évoquer car cela mérite d'être salué. »

L'agent d'Olmo a expliqué que sa relation avec le joueur était particulière, déclarant : « Avec Dani, cela ne se limite pas au seul aspect professionnel ; il peut y avoir d'autres transactions plus lucratives pour moi — sur le plan financier — mais elles n'égalent pas les émotions que j'ai vécues avec lui depuis le début. »

Et il a conclu ses propos : « La relation a commencé dès le moment où je l'ai convaincu de venir à Zagreb ; je lui avais dit que c'était une ville belle et sûre, et qu'il y avait un club et une personne — à savoir Zdravko Mamić à l'époque — qui se chargeraient de le soutenir et de l'accompagner. »











