Solskjaer ne lâche pas le titre

Présent devant les médias, le manager de Manchester United ne veut rien lâcher malgré la bonne forme de City en Premier League.

Marcus Rashford - une chance d'être disponible ?

C'était un peu un bonus, il n'avait pas à se mettre la pression. Je dois espérer qu’il sera disponible et qu’il n’aggravera pas les choses. Telle est la décision que je dois prendre. Doigts croisés. N'était pas censé être sur le banc aujourd'hui. Il ne s’est pas entraîné hier. Mais juste au cas où il lèverait la main, c'est une décision que je dois prendre dimanche matin. Il est important pour nous. C'est difficile. Je dois voir ce qu'il ressent dans quelques jours.

L'avenir de Bailly

Eric s'est isolé chez lui en Côte d'Ivoire. Il est de retour ici maintenant. J'espère qu'il sera disponible pour le week-end. Espérons qu'il s'entraînera demain et verra ce qu'il ressent. J'ai fait un test aujourd'hui, j'ai besoin de confirmation, il est toujours négatif. Eric a bien joué quand il a joué. Je sais qu'il y a eu des spéculations. On lui parle de son contrat. Je ne vois aucun problème avec lui.

Ne jamais abandonner le titre

Bien sûr, nous n’abandonnerons jamais. Man United n'abandonnera jamais, jamais. Ce club a connu trop de revers et trop de grands retours pour avoir ça dans notre ADN. Est-ce réaliste? Non, probablement pas. Lorsque vous avez une équipe aussi régulière que Man City l’a été, vous ne vous attendez pas à ce qu’elle perde trois matchs sur les six derniers. Tant que nous faisons notre travail, nous voulons terminer la saison en force et jouer un match à la fois.

Trop de rouge dans les tribunes

Le diable est dans les détails. Je sais que cela peut sembler étrange, mais lorsque vous jouez à ce niveau, les décisions en une fraction de seconde peuvent faire la différence entre gagner une demi-finale et perdre un match. Nous devons faire tout ce que nous pouvons. C’est pourquoi nous avons la science du sport, la physiothérapie, l’entraînement, chaque petit détail. Chaque manager est le même. Vous pouvez ridiculiser ce que j'ai dit autant que vous le souhaitez, mais c'est dans notre ADN de tirer le meilleur parti de tout. C'est ce que nous faisons à Man Utd. Nous avons les installations pour essayer d'explorer chaque petit détail.

Le Tio 4 très compétitif

Vous devez progresser, étape par étape, c’est la réalité. Si nous pouvons gérer la deuxième place et continuer à gagner et prendre la deuxième place, si Man City gagne tous les matchs et que nous gagnons les nôtres, vous voulez bien finir. Troisième l'an dernier, deuxième ceci, près d'un trophée. C’est un progrès. Ce n’est pas la partie finale - la partie finale est de gagner la ligue. Mais nous ne sommes pas à l’ère de Sir Alex et nous avons vécu une période de transformation depuis son départ. Cela arriverait toujours parce qu'il n'y avait personne de meilleur, il ne le sera jamais. C'était lui le patron. C'est lui qui a toujours eu du mal à le remplacer. Mais c’est un progrès, étape par étape, et si nous le faisons assez bien, c’est à ce moment que vous obtenez des trophées et des titres de champion, ce qui, bien sûr, est notre ambition pour les titres. Tout le monde sait de quoi je parle. C’est étape par étape.

Burnley à Old Trafford l'année dernière

L'article continue ci-dessous

Les trois derniers matchs contre Burnley, nous avons concédé deux buts et pas gagné les trois derniers matchs à domicile contre eux. C'est un jeu énorme pour montrer la mentalité dont ils ont fait preuve au cours des 13 ou 14 derniers mois. L'attitude a été parfaite, la détermination, la capacité de rebond, la qualité de ne pas laisser une défaite faire dérailler votre saison ou perdre l'élan, revenez tout de suite pour une victoire. La façon dont ils ont fait face à toute la situation, les joueurs, ils m'ont impressionné, je l'ai dit à plusieurs reprises. Les coachs, les petits détails à améliorer. Le diable est dans les détails, il n’y a pas trop de coachs dans le monde qui regardent les détails autant que le mien, je suis ravi de travailler avec eux.

Le niveau de United cette saison

Quand vous vous asseyez et regardez les matchs et que vous savez à quel point vous avez fait face à ces équipes, vous savez que nous ne sommes pas à un million de kilomètres. C'est une question de régularité. C’est parfois des petits détails qui vont contre vous, des marges contre vous, nous aurions adoré passer par la phase de groupes. Je sentais que nous en avions fait assez à un moment donné, mais nous n’avions tout simplement pas pu faire plus. Il s’agit maintenant de s’améliorer à nouveau et de s’inspirer des bonnes performances et d’apprendre des mauvaises performances et des résultats que nous avons obtenus.