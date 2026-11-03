Le FC Barcelone continue d'envisager un transfert de l'Espagnol Pedro Porro, latéral de Tottenham Hotspur, la direction sportive et l'entraîneur Hansi Flick appréciant ses qualités. Toutefois, la conclusion de l'opération se heurte aux exigences financières élevées du club anglais, que les responsables catalans jugent totalement déconnectées de la valeur marchande du joueur.

Le journal catalan « Sport » a rapporté que le FC Barcelone avait déjà pris contact avec l'entourage de Pedro Porro afin de sonder sa position quant à un retour en Liga, ses proches estimant que son aventure avec Tottenham pourrait toucher à sa fin.

Le joueur semble ouvert à l'idée de porter le maillot du club catalan, tandis qu'il suscite l'intérêt sportif de Flick, qui voit en lui un renfort adapté à son projet.

Les premiers contacts entre les deux parties avaient eu lieu l'été dernier, mais l'opération n'avait pas avancé en raison de l'incapacité du FC Barcelone à réunir les fonds nécessaires, la venue du latéral espagnol étant liée au départ de l'un des défenseurs de l'équipe contre une importante compensation financière.

Alejandro Baldé et Jules Koundé figuraient alors parmi les noms susceptibles d'être vendus, mais aucun d'eux n'a quitté le club, ce qui a mis un terme aux négociations concernant Porro.

L'obstacle financier subsiste, Tottenham estimant la valeur de son joueur à environ 70 millions d'euros, un montant que le FC Barcelone refuse d'envisager, considérant qu'il dépasse les limites acceptables sur le marché des transferts.

Le club londonien est par ailleurs connu pour sa fermeté à conserver ses joueurs cadres et pour ne pas faciliter leur départ, ce qui rend la conclusion de l'opération tributaire d'un changement de position concernant la compensation financière.

Selon le journal, les responsables du FC Barcelone ont fait savoir à l'entourage du joueur qu'il devait intervenir pour contribuer à réunir des conditions favorables au transfert, en négociant avec Tottenham afin de parvenir à un montant conforme aux estimations du club catalan, qui n'a pas l'intention de répondre aux exigences actuelles.

La possibilité de recruter Porro lors du mercato hivernal de janvier prochain paraît très limitée, à moins que le FC Barcelone ne parvienne à conclure une vente importante dans le secteur défensif.

En contrepartie, la direction donne la priorité au recrutement d'un défenseur gaucher à moindre coût, afin de combler les besoins de l'équipe à ce poste.

Malgré cela, le FC Barcelone n'a pas écarté le nom de Pedro Porro de ses calculs, le joueur jouissant toujours de l'estime de Flick et de la direction sportive, mais la réussite de l'opération restera liée à la capacité du joueur à convaincre Tottenham de revoir ses exigences financières à la baisse.

Dans le même temps, le FC Barcelone conserve une autre option, à savoir le recrutement d'Iván Fresneda, latéral du Sporting Lisbonne, qui représente une piste moins coûteuse et plus accessible sur le plan économique, le choix final devant être déterminé en fonction de l'évolution du marché des transferts et de la possibilité de réunir les fonds nécessaires.