Soboslai : « Salah n'a pas tenu ces propos à cause de notre amitié »

Le Hongrois Dominik Szoboszlai, star de Liverpool, a dévoilé les coulisses de son transfert de Leipzig vers les Reds à l'été 2023.

Dans une interview exclusive accordée au journal britannique « Liverpool Echo », Szoboszlai a déclaré : « C'était vraiment étrange, car mon agent ne me dit rien des nouvelles offres, sauf à la dernière minute, quand je dois prendre une décision. Les choses se sont enchaînées très vite : il m'a fait part de l'intérêt de Liverpool pour moi, j'ai immédiatement accepté, puis Jürgen Klopp m'a appelé, mais malheureusement, je n'ai pas répondu à son premier appel. »

La star hongroise a ajouté : « Klopp était dans sa voiture à ce moment-là, alors je l’ai rappelé rapidement et je me suis excusé d’avoir manqué son appel, et il l’a bien pris. Je me souviens que j’étais en vacances avec mes amis et que mon agent m’avait dit de rester joignable car Jürgen allait m’appeler dans deux ou trois heures, mais j’ai oublié et j’étais à la mer à ce moment-là. Mes amis sont alors sortis en courant vers moi en disant : « Ton téléphone sonne, c’est Jürgen qui t’appelle ! Je me suis précipité et j’ai dû m’excuser auprès de lui avant qu’il ne m’annonce son intention de me recruter, et je lui ai dit que j’étais prêt.

Soboslay a poursuivi : « Je connaissais l’importance de Liverpool, mais ce n’est qu’une fois que tu y es que tu comprends vraiment ce que ça signifie d’être joueur ici. C'était incroyable, et je me souviens avoir dû choisir un numéro de maillot. J'ai appris que le numéro 8 était disponible après le départ de Naby Keïta, donc le choix a été facile. Quand je suis arrivé au centre d'entraînement et que j'ai vu la qualité des joueurs présents, j'ai senti que mon rêve était devenu réalité.

Les 12 buts marqués et les 8 passes décisives délivrées par Soboslai au cours d’une saison difficile, durant laquelle il a parfois joué au poste d’arrière droit, témoignent de la constance de son niveau. C’est ce qui a poussé la star égyptienne Mohamed Salah à décrire son coéquipier, en février dernier, comme l’un des meilleurs joueurs du monde.

Soboslai a commenté cela en disant : « C’est un sentiment formidable que l’un des plus grands joueurs de l’histoire de Liverpool parle de vous de cette manière. Je suis proche de lui, mais je sais qu’il n’a pas dit cela à cause de notre amitié, mais parce qu’il le pense vraiment, et je lui en suis très reconnaissant. »



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