Sneijder et Van der Vaart en sont convaincus : « Ce pays a eu recours au dopage pour affronter les Oranje. »

Wesley Sneijder et Rafael van der Vaart en sont convaincus : la Russie a eu recours au dopage lors de l’Euro 2008, affirment les deux anciens internationaux dans le podcast « Wes & Raf » de Ziggo Sport.

Lors de cet Euro, les Pays-Bas évoluaient dans un groupe relevé avec l’Italie, la France et la Roumanie. Sur le papier, une poule redoutable ; sur le terrain, les Oranje ont surpris tout le monde.

Sous la houlette du sélectionneur Marco van Basten, les Néerlandais ont battu les trois nations, dont la France sur le score de 4-1.

En quarts de finale, les Néerlandais ont retrouvé la Russie. Roman Pavlyuchenko a ouvert le score à la 60e minute, mais Ruud van Nistelrooij a égalisé tardivement, envoyant les deux équipes en prolongation.

Selon Van der Vaart, c’est à ce moment-là que le dopage est devenu évident. « Il faut revoir ce match. Il faisait quarante degrés à Bâle. On était complètement cuits. »

« Les prolongations commencent et ils sont à nouveau frais comme des roses », poursuit Van der Vaart. « On connaît les histoires de dopage en Russie. Arshavin se met soudain à courir comme s’il avait des batteries neuves. »

Sneijder acquiesce et ajoute : « Ce qui s’est soudainement passé pendant ces prolongations était vraiment anormal. C’était d’autant plus regrettable que nous avions vraiment le sentiment que nous allions remporter ce tournoi. »

La Russie l’emporte finalement 3-1 a.p., les réalisations de Dmitri Torbinskiy et d’Andrei Arshavin scellant le sort des Néerlandais.