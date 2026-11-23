Comment regarder Slovan Bratislava - Real Betis avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 National Football Stadium

Le Slovan Bratislava reçoit le Real Betis en Ligue des champions au stade national de football de Bratislava. Cette rencontre de la phase de ligue oppose une équipe qui lutte pour rester dans la compétition à une autre qui nourrit de sérieuses ambitions de qualification.

Le Slovan traverse une période difficile sur la scène européenne. Battu 4-0 par le LASK lors de sa dernière sortie en Ligue des champions, il occupe depuis la dernière place du classement.

En championnat, l’équipe de Yaya Toure affiche une forme plus stable. Elle s’est imposée 1-0 sur le terrain de Ruzomberok en 1. Liga le 21 novembre, après un match nul 2-2 contre Trencin.

Le Betis se rend en Slovaquie dans une forme correcte sous la direction de Manuel Pellegrini. Il a fait match nul 1-1 contre Séville lors d’El Gran Derbi ce week-end. Antony lui avait donné l’avantage avant l’égalisation de Kike Salas dans le temps additionnel.

Ce résultat prolonge une série solide, marquée notamment par des victoires contre Navalcarnero, Elche et Malaga. Sa seule défaite sur les cinq derniers matches a eu lieu en Europe, contre le Borussia Dortmund (2-1).

Le Betis occupe la 11e place du classement de la Ligue des champions et doit préserver sa dynamique. Pour obtenir un résultat, le Slovan devra montrer un tout autre visage que face au LASK.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

Les informations officielles concernant la chaîne TV et la diffusion en streaming de Slovan Bratislava - Real Betis ne sont pas encore disponibles. Nous mettrons cette page à jour dès que les modalités de diffusion seront confirmées.

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