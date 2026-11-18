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Ligue des Champions - Journée 5 19 nov. 2026 - 15:00 Benfica Campus

Le match entre Benfica et la Roma est diffusé en direct sur Disney+. Les abonnés peuvent le suivre en streaming sur tous les appareils compatibles avec le service.

Le Benfica Campus de Seixal accueille la rencontre de Ligue des champions féminine entre le SL Benfica et la Roma. Ce match peut peser sur les équilibres du groupe.

Le Benfica d’Ivan Baptista aborde ce rendez-vous après des résultats irréguliers lors de ses cinq dernières sorties européennes. Les Portugaises ont battu l’Austria Vienne 3-1 lors de leur match le plus récent, mais s’étaient inclinées face à Arsenal Women (0-3) et au Bayern Munich (0-3) les semaines précédentes.

La Roma de Gianpiero Piovani arrive, elle, en grande forme. Les joueuses de la Roma ont remporté quatre de leurs cinq derniers matches, en championnat et en coupe, dont une victoire 6-5 contre Parme lors de leur dernière sortie en Serie A.

En Ligue des champions féminine, la Roma a déjà battu le Servette 2-1, un résultat qui nourrit sa confiance avant ce déplacement au Portugal. La défaite contre Chelsea (0-2) reste la seule fausse note de sa période récente.

Benfica et la Roma occupent respectivement les neuvième et douzième places du classement de la Ligue des champions féminine. L’enjeu est important pour les deux équipes.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Ivan Baptista n’a donné aucune information officielle sur la disponibilité des joueuses de Benfica : aucune absence pour blessure ou suspension n’est signalée, mais la composition probable n’a pas encore été dévoilée. D’autres informations sont attendues dans les heures précédant le coup d’envoi.

Gianpiero Piovani n’a pas non plus signalé d’indisponibilité du côté de la Roma. La composition de départ n’est pas encore confirmée et sera actualisée avant le match.

Forme récente

Benfica compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Ligue des champions féminine. Sa victoire la plus récente a été obtenue contre l’Austria Vienne (3-1), tandis que le nul 1-1 face au Paris Saint-Germain remonte à décembre 2025. Les Portugaises ont subi de lourdes défaites contre Arsenal Women (0-3) et le Bayern Munich (0-3), avec un total de six buts marqués et neuf encaissés sur cette période.

La Roma a enregistré quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches, en Serie A et en Ligue des champions féminine. Elle a battu Parme 6-5 lors de la dernière journée de championnat et le Servette 2-1 en Europe. Son seul revers a été la défaite contre Chelsea (0-2). Sur ces cinq rencontres, la Roma a inscrit quinze buts et en a encaissé neuf.

Confrontations directes

Les données disponibles ne font état d’aucune confrontation directe entre Benfica et la Roma dans les compétitions féminines de l’UEFA. Les informations à disposition ne permettent pas d’établir un bilan historique entre les deux équipes.

Classement

En Ligue des champions féminine, Benfica occupe actuellement la neuvième place, tandis que la Roma est douzième.