L'international tunisien Ellyes Skhiri se rapproche d'un retour dans son ancien club, après avoir trouvé un accord complet avec l'Eintracht Francfort au sujet du transfert du milieu de terrain, selon des sources médiatiques.

D'après le journaliste allemand de la chaîne « Sky », Florian Plettenberg, Skhiri a donné son accord pour revenir à Cologne, également pensionnaire de Bundesliga.

Le montant de l'opération s'élève à un million d'euros, assorti de bonus, tandis que le joueur passe sa visite médicale ce jeudi, avant de signer un contrat avec son nouveau club jusqu'en 2028, demain vendredi.

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Le retour de Skhiri à Cologne intervient 3 ans après son départ du club, où il a porté le maillot entre 2019 et 2023, disputant 118 matches au cours desquels il a inscrit 17 buts, avant de rejoindre l'Eintracht Francfort dans le cadre d'un transfert libre.

Francfort avait ouvert la porte à un départ du joueur tunisien cet été, après que celui-ci était sorti des plans de l'équipe.

Skhiri devrait constituer un renfort important pour Cologne, grâce à son expérience du championnat allemand, lui qui a déjà disputé plus de 200 matches en Bundesliga, en plus d'une grande expérience internationale avec la Tunisie.

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