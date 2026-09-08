Quelques heures à peine après la première défaite du Real Madrid dirigé par José Mourinho face au Real Betis, dans le cadre de la quatrième journée de Liga, la polémique s'est déplacée de la pelouse vers la salle d'arbitrage.

Des déclarations portugaises incendiaires accusant l'arbitre, une réponse arbitrale encore plus tranchante mettant en garde contre une saison étouffante... C'est dans ce contexte que l'ancien arbitre et analyste de l'arbitrage Joan Fabregas est sorti de son silence pour révéler ce qu'il a qualifié de « carte maîtresse » de Mourinho, jouée prématurément.

Une décision correcte, une critique injustifiée

Dans son analyse pour le journal espagnol « Sport », l'expert de l'arbitrage Fabregas a défendu la décision qui a déclenché la colère de Mourinho et des joueurs du Real Madrid.

Fabregas a déclaré : « Mourinho a critiqué la décision correcte de l'arbitre, à savoir laisser le jeu se poursuivre après le renvoi du ballon par Marc Bartra. Si l'un des pieds est en dehors de la surface de réparation et l'autre en l'air, il est techniquement en dehors de la surface, et la règle a donc été appliquée correctement. »

Une mise en garde contre une saison étouffante

Fabregas ne s'est pas arrêté à l'aspect technique de l'arbitrage en Liga, mais il a lancé une mise en garde au ton virulent contre la manière dont Mourinho a entamé la saison.

Il a ajouté : « Nous n'en sommes qu'à la quatrième journée, et Mourinho a déjà dévoilé sa carte maîtresse concernant les arbitres. La pression est étouffante depuis le début du championnat, ce qui va créer une atmosphère étouffante d'ici la fin de la saison. Nous le savions déjà ; ce n'est pas nouveau... Jusqu'à présent, Mourinho agissait avec froideur, mais il a désormais montré son vrai visage. »

Il a poursuivi sur un ton inquiet : « La communauté des arbitres sait ce qui va se passer, car la pression sera étouffante, et il est impossible d'arbitrer dans de telles conditions. J'espère que les arbitres n'auront pas à subir toute cette violence attisée par les déclarations en conférence de presse. »

La commission des arbitres est-elle indépendante ?

L'analyste de l'arbitrage est allé plus loin, mettant en doute l'indépendance du système arbitral actuel et sa relation avec la Fédération espagnole.

Il a déclaré : « La commission des arbitres, une commission récente, a commencé à travailler il y a un an avec Rafael Louzán. Cette commission est composée d'arbitres, mais ils dépendent de la Fédération, et la Fédération dépend à son tour des clubs... Ce n'est pas une commission indépendante comme elle devrait l'être. Que veut Louzán ? Éviter les problèmes avec le Real Madrid. »

Il a ajouté : « Que veulent les arbitres ? Que la Fédération continue de s'appuyer sur eux, car dès qu'ils constatent un dysfonctionnement, ils changent de dirigeants. Ils ont déjà limogé Luis Medina Cantalejo après que le Real Madrid a adressé un message contre le président de la commission des arbitres. »

Fabregas a conclu ses déclarations par un message clair aux prochains arbitres appelés à diriger les matchs du Real Madrid : « Ils sont conscients qu'ils ne sont pas indépendants et qu'ils dépendent fortement du président de la Fédération. Lorsque le Real Madrid intervient, tout devient plus compliqué, surtout depuis l'arrivée de Mourinho... Ils préfèrent des entraîneurs comme Flick, qui ne se retrouvent pas dans beaucoup de problèmes, mais avec Mourinho, les problèmes s'enchaînent. »