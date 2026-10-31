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Athletic Club v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Simon : je refuserai une offre de 150 millions d'euros pour rester à Bilbao

U. Simon
Athletic Bilbao
Espagne
LaLiga
Coupe du monde
Espagne

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Le gardien Unai Simón incarne son immense attachement à l'Athletic Bilbao, un attachement qui va bien au-delà des contrats et des accords, que ce soit à travers ses déclarations ou ses actes.

Simón avait prolongé son contrat avec l'Athletic Bilbao sans y inscrire de clause libératoire, le 24 mai 2024, une décision dont il a désormais expliqué les raisons dans des déclarations saisissantes.

Simón a déclaré, dans des propos relayés par le quotidien espagnol « Marca » : « Je ne pense pas que la présence ou l'absence d'une clause libératoire reflète nécessairement la réalité de tes sentiments envers l'Athletic Bilbao. Au bout du compte, quand tu veux prouver que tu aimes quelque chose ou quelqu'un, tu le fais par tes actes quotidiens. Tu dois le prouver chaque jour. »

Simón a affirmé que sa relation avec l'Athletic Bilbao dépasse de loin ce que prévoient les contrats, ajoutant : « Je ne quitterai pas cet endroit. Même si quelqu'un venait payer le montant de la clause libératoire, qui s'élève à 150 millions, je ne partirais pas non plus. Je n'ai aucune envie de partir. Si l'Athletic Bilbao me dit la saison prochaine qu'il ne veut pas me conserver, je ferai mes valises et je partirai, malgré la vive douleur qui accompagnera cela, mais tant que le club souhaite que je reste ici, je ne bougerai pas d'un pouce. »

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Preuve de l'ampleur de l'amour que Simón porte au club, il a établi une comparaison entre les célébrations du sacre en Coupe du Roi et celles de la victoire en Coupe du monde, expliquant : « Il n'y a aucune comparaison possible entre les célébrations de la Coupe du Roi et celles de la Coupe du monde. Pour moi, les cinq jours que j'ai vécus après la victoire en Coupe du Roi, aux côtés de mes amis, de mes proches et de mes coéquipiers, ne ressemblent en rien aux honneurs que j'ai reçus après la Coupe du monde, qui représentent, sur le plan professionnel, le sommet que peut atteindre n'importe quel joueur. »

Il a conclu : « Mais sur le plan de la passion, et des émotions que tu procures aux gens ou que les gens te font ressentir, c'est totalement différent, du moins pour mon entourage. Ces cinq jours ont été parmi les plus beaux de ma vie, et ils se sont achevés de manière exceptionnelle avec la parade de célébration du trophée à bord du bateau traditionnel, qui était tout simplement bluffante. »

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