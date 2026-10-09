Simeone : voici ce que j'ai appris de Messi, et la nouvelle expérience mérite d'être évaluée

L'Argentin Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético Madrid, s'est exprimé sur la reprise de la Liga après la trêve internationale, à la veille de la confrontation face au Deportivo Alavés, soulignant la difficulté de la rencontre. Il a également évoqué la fatigue des joueurs due à l'accumulation des matchs et adressé un message de reconnaissance à son compatriote Lionel Messi, qui a récemment pris sa retraite internationale.

L'Atlético Madrid se déplacera chez l'Alavés au stade de Mendizorroza, demain samedi, dans l'espoir de poursuivre sa série de résultats positifs, dans un match qui, selon Simeone, ne sera pas facile, précisant que son adversaire affiche de bonnes prestations, en particulier sur le plan défensif.

Simeone fait l'éloge de Messi et évoque l'héritage de Maradona

Interrogé sur le choix entre Diego Maradona et Lionel Messi pour disputer un match de finale, Simeone a refusé de départager les deux légendes, déclarant : « Je n'entrerai pas dans ce jeu consistant à en choisir un. J'ai eu la chance de jouer avec Maradona, mais je n'ai pas eu la chance de jouer avec Messi. »

Il a ajouté : « Nous, les Argentins, sommes reconnaissants d'avoir vécu l'époque du meilleur joueur de l'histoire du football. Messi a dépassé toutes les limites possibles et a tout abordé avec respect. »

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L'entraîneur de l'Atlético Madrid a poursuivi : « Je le remercie, en tant qu'Argentin, pour tout ce qu'il nous a apporté, mais le plus important, c'est ce qu'il nous a enseigné sur le combat. Il nous a appris que, lorsque les choses tournent mal, il faut continuer à aller de l'avant. »

Simeone critique l'accumulation des matchs pendant la trêve internationale

Simeone a abordé le système de la trêve internationale, estimant que la nouvelle formule méritait d'être évaluée, dans un contexte où plusieurs joueurs ont disputé près de 4 matchs ces derniers temps.

Il a déclaré : « La nouvelle formule qui a été proposée est bonne, mais il faut l'évaluer dans l'intérêt des joueurs, dont la plupart ont disputé près de 4 matchs. Nous devons chercher comment les joueurs peuvent continuer à offrir du plaisir au public, car nous approchons d'une phase où ce spectacle pourrait disparaître. »

Il a ajouté : « Il est évident que cela génère des bénéfices économiques pour les sélections, mais il faut parler avec les joueurs. Nous ne devons pas oublier que ce que nous proposons est un spectacle pour le public. »

Concernant l'aspect positif de la trêve, Simeone a expliqué que son équipe avait eu l'occasion de se reposer et de passer du temps en famille, et qu'elle avait pu répartir les entraînements et les jours de repos en l'absence de matchs.

Mais il a insisté sur le fait que la trêve affecte la continuité du travail sportif, déclarant : « Nous verrons comment ce premier test sera évalué, et il faut parler avec les joueurs. Pour que le spectacle soit à la hauteur de ce que paie le public, il est indispensable que les joueurs puissent se reposer. »

Interrogé sur la manière d'améliorer la trêve internationale, il a répondu laconiquement : « Avec tout le respect que je vous dois, (je pense à) l'Alavés. Que ceux à qui incombe la responsabilité d'y réfléchir y réfléchissent. »

La situation de Julián Álvarez et le retour de Barrios et Sørloth

À propos de l'état de son compatriote Julián Álvarez, Simeone a déclaré : « Je le vois en bonne forme, enthousiaste, et il a l'envie de donner tout ce qu'il a, comme il le fait toujours. Lorsqu'il est en bonne forme, il nous offre une dimension différente en attaque. »

Il a également parlé de Pablo Barrios et d'Alexander Sørloth, assurant qu'ils travaillaient bien et que Barrios avait repris le travail depuis la semaine dernière.

Il a déclaré : « Ils travaillent très bien et participeront au match. Nous espérons qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes, car chacun d'eux nous offre des options différentes dans le jeu. »

Simeone a conclu ses propos en soulignant la difficulté de la confrontation face à l'Alavés, précisant qu'il s'agissait de l'équipe ayant encaissé le moins de buts dans la compétition, et en faisant l'éloge du travail accompli par son entraîneur Quique Sánchez Flores, en particulier sur le plan défensif, avant la rencontre attendue à Mendizorroza.