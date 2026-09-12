Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, a défendu son fils Giuliano Simeone face aux critiques et à la campagne de dénigrement dont il fait l'objet ces derniers temps, assurant que ce que le joueur produit sur le terrain suffit à répondre à ses détracteurs, avant le match face à la Real Sociedad en Liga.

Simeone a refusé d'entrer dans le détail des critiques adressées à son fils, préférant réaffirmer sa confiance en son parcours et en ses performances, déclarant : « Les actes et le travail de Giuliano parlent d'eux-mêmes. »

La position de l'entraîneur de l'Atlético Madrid intervient à un moment où l'équipe traverse une période difficile, après ses défaites contre l'Athletic Bilbao et Liverpool, ce qui accentue la pression sur les joueurs et le staff technique avant la rencontre attendue face à la Real Sociedad au stade Anoeta.

L'Atlético cherche à retrouver son équilibre, après que 5 de ses 10 derniers matchs officiels se sont soldés par une défaite, contre 4 victoires et un match nul, l'équipe ayant par ailleurs encaissé 8 buts, ce qui a conduit Simeone à insister sur la nécessité d'améliorer les performances défensives et de garder ses cages inviolées.

L'équipe a également subi un nouveau coup dur avec l'absence de Pablo Barrios pour cause de blessure, tandis que Sørloth reste indisponible, au moment où Simeone s'efforce de trouver les solutions nécessaires pour stopper l'hémorragie de résultats et remettre l'Atlético sur le droit chemin.