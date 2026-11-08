L'Argentin Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético Madrid, s'est exprimé sur la préparation de son équipe en vue de la rencontre face au Barça, ce dimanche soir, soulignant l'importance du retour de Koke dans le onze de départ pour gérer le pressing élevé imposé par le club catalan. Il a également insisté sur le rôle décisif des supporters du stade « Metropolitano » lors de ce rendez-vous tant attendu.

Lors de déclarations médiatiques précédant le match, Simeone a affirmé que la titularisation de Koke visait à offrir à l'Atlético Madrid de la sérénité dans la construction du jeu et dans la gestion du pressing du Barça, précisant : « Nous savons que nous pouvons débuter le match de cette manière, et nous cherchons à ce que Koke nous apporte le calme dans le jeu qu'il possède, face à un adversaire qui sait parfaitement presser, et nous savons qu'il va nous pousser à rester vigilants. »

Au sujet de la possibilité de s'imposer et de prendre la tête de la Liga, tout en décrochant sa 345e victoire dans la compétition, devenant ainsi l'entraîneur ayant remporté le plus de victoires de l'histoire de la Liga, le technicien argentin a expliqué qu'il ne se préoccupait pas de ces chiffres, déclarant : « Je n'y pense pas, je pense plutôt au match, et à partir de maintenant, tout ce qui viendra sera le bienvenu. »

Simeone a salué l'importance des supporters de l'Atlético Madrid avant la rencontre, soulignant leur influence constante sur les performances de l'équipe à domicile, et il a déclaré : « Nos supporters sont toujours décisifs et influents lorsque nous jouons sur notre terrain. »

Concernant le duel offensif attendu entre le Barça, détenteur de la meilleure attaque du championnat avec 46 buts, et l'Atlético Madrid, qui possède la meilleure défense après n'avoir encaissé que 8 buts, Simeone a refusé de considérer la neutralisation de l'attaque du club catalan comme un défi exceptionnel.

L'entraîneur de l'Atlético a affirmé : « Non, c'est juste un match, un match important et excitant, et une grande occasion de montrer le potentiel que possède l'équipe, et nous espérons pouvoir le prouver sur le terrain. »