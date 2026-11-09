Simeone ignore un atout maître dans la nuit de la chute de l'Atlético

L'Atlético Madrid est retombé à 5 points du Barça, après avoir échoué à s'emparer de la tête de la Liga.

Les Colchoneros ont pourtant ouvert le score face au Barça, mais ils ont finalement concédé la défaite sur le score de 1-2 face à la formation de l'entraîneur Hansi Flick.

Le journal Sport a rapporté que Diego Simeone, l'entraîneur des Rojiblancos, a préféré ne pas faire entrer son joueur nigérian Ademola Lookman, alors qu'il disposait encore d'un changement supplémentaire.

Simeone a maintenu Julián Álvarez sur le terrain pendant toute la rencontre, malgré les sifflets dont il a fait l'objet, et a procédé à ses changements en 3 temps, mais il s'est contenté de quatre modifications seulement, sans que l'Araignée n'en fasse partie.

Sørloth est entré en premier, puis Højlund et Cardoso, avant que Jonathan David ne soit lancé à la 78e minute, tous ces changements ayant une vocation offensive, alors que l'équipe était menée au score, ce qui aurait pu justifier un cinquième changement avec l'entrée de Lookman.

Avec Frenkie de Jong aligné au poste d'arrière droit par la force des choses, et le besoin de l'Atlético Madrid de combler son retard de 1-2, l'ailier nigérian aurait pu devenir le premier choix en toute autre circonstance.

Mais il n'en fut rien, puisque l'entraîneur Diego Simeone a préféré ne pas faire entrer Lookman, alors qu'il disposait encore d'un changement supplémentaire.

Lookman traverse une période extrêmement difficile, son niveau actuel étant très loin de ce qu'il avait montré lors de ses premiers mois au stade Metropolitano. Simeone a d'ailleurs répété cette observation à maintes reprises lors de ses conférences de presse.

Le Cholo exige davantage du joueur nigérian, même si ce dernier avait déjà inscrit deux buts dans les filets du Barça, mais il s'est retrouvé cette fois à regarder son équipe perdre sa chance de disputer le titre de Liga, sans même obtenir l'occasion de l'aider.

L'Atlético Madrid a besoin de la meilleure version de Lookman, mais le joueur nigérian a encore beaucoup de travail à accomplir pour regagner la confiance de l'entraîneur argentin.