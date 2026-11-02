Simeone dévoile son plan pour terrasser le Bayern : 80 minutes d'attaque et un but après 20 passes

Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, n'a pas hésité à faire l'éloge de Harry Kane, la star du Bayern Munich et récent lauréat du Ballon d'or, avant la rencontre entre les deux équipes.

Le Bayern Munich se déplacera chez l'Atlético Madrid, demain mardi, au stade Metropolitano, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe.

Le journal Marca a rapporté les déclarations de l'entraîneur argentin lors de la conférence de presse d'avant-match, où il a déclaré : « Je félicite Kane pour cette victoire méritée au Ballon d'or. C'est un joueur extraordinaire, et il m'a toujours impressionné. Avec sa maturité et son évolution au fil des années, il a appris à trouver les meilleures positions sans s'éloigner du but. »

Il a poursuivi : « Kane est un travailleur assidu, il aide le Bayern à faire ressortir le ballon par-derrière quand il le faut, et c'est aussi un buteur par nature. Son talent apporte beaucoup au football, et aux enfants qui le regardent également, car il laisse un héritage qui prouve que le travail et la persévérance peuvent mener l'homme à un rang important. »

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À propos de la lutte pour le titre de la Ligue des champions d'Europe, il a commenté : « Je ne sais pas jusqu'où nous poursuivrons notre parcours, mais j'espère qu'on ne me posera pas cette question à chaque match. »

Il a souligné : « Trois choses différentes me traversent l'esprit. Je ressens de la gratitude pour tout ce que nous avons accompli au fil des années passées, et pour tout ce que nous vivons actuellement, que ce soit au sein du club, avec les supporters ou nous-mêmes. Nous devons profiter de ces moments et les aborder avec enthousiasme et optimisme. »

Simeone a affirmé : « Nous affrontons un adversaire très solide et de très haut niveau, et il nous faudra orienter le match vers la voie par laquelle nous pensons pouvoir lui faire mal. »

Il a poursuivi : « J'aimerais que nous attaquions pendant les 80 minutes, en leur laissant les dix minutes restantes, et que nous marquions un but après 20 passes, comme nous l'avons fait face à Levante. Mais la réalité est différente, car nous allons affronter une équipe forte et maîtrisée, et il nous faudra gérer des moments difficiles et éprouvants, et tenter de sortir du pressing qu'ils savent bien appliquer. »

Il a expliqué : « Nous avons déjà entamé la semaine par la rencontre contre Levante que nous avons remportée, et elle se poursuit maintenant avec le match du Bayern Munich, lors duquel nous avons besoin de nos supporters, comme ils ont toujours su l'être, forts et proches des joueurs. »

À propos d'Ademola Lookman, il a commenté : « Je ne sais pas s'il joue à un poste qu'il n'apprécie pas. Il n'a pas commencé la saison de la manière qu'il souhaitait, mais la même chose est arrivée à Julian Álvarez la saison dernière : il a traversé une période difficile et a réussi à la surmonter, tout comme Antoine Griezmann a connu une période durant laquelle il ne marquait pas de buts, mais il l'a lui aussi surmontée. »

Il a poursuivi : « Lookman est le joueur qui livre le plus de duels individuels dans le dernier tiers offensif, et j'ai énormément confiance en lui. Je ne veux pas qu'il tombe dans un état de frustration, car cela fait partie de la vie et du football. »

Il a insisté : « Lookman doit continuer à travailler jusqu'à ce qu'arrive un jour où il commencera à marquer et à créer des buts. Nous espérons que ce sera la voie qu'il parviendra à suivre. »