Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, a commencé à dessiner les contours de sa formation pour affronter le Barça, après-demain dimanche, lors de la 12e journée du championnat d'Espagne.

Le journal Marca a rapporté que Simeone entame son travail avec une grande concentration en vue de recevoir le Barça au stade Metropolitano, dans un match que l'Atlético Madrid aborde avec la possibilité de s'emparer de la tête du classement.

Le Barça occupe la première place du classement de la Liga avec 30 points, soit deux points d'avance sur l'Atlético Madrid, son dauphin.

En l'absence de Cuti Romero lors de la séance d'entraînement, Cardoso s'est de nouveau entraîné avec le groupe pour le deuxième jour consécutif, signe évident de son rétablissement complet et de sa disponibilité pour disputer la place de milieu défensif, poste qu'il avait occupé de manière durable jusqu'à sa blessure.

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Ainsi, c'est Koke qui sera chargé de protéger Barrios au milieu de terrain. Après son retour en seconde période du match de Ligue des champions face au Bayern Munich, le capitaine de l'Atlético bénéficie désormais d'un rythme de compétition plus élevé, lui permettant de prétendre à une place dans le onze de départ.

Le retour de Koke permettra en même temps de ramener Llorente au poste d'arrière droit et de replacer Pubill dans l'axe de la défense, Le Normand étant le joueur qui perdrait sa place par rapport à la dernière composition.

Quant à l'autre grande surprise de la formation testée, elle réside dans le retour de Kang-in aux côtés de Julian Alvarez, ce qui renverrait Sorloth sur le banc des remplaçants, après qu'il eut joué le rôle de carte surprise face à l'équipe allemande.

Ainsi, la première formation testée par Simeone, en vue du match de dimanche, comprenait les noms suivants : Oblak ; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo ; Giuliano Simeone, Koke, Barrios, Baena ; Kang-in, Alvarez.