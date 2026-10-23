L'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, a évalué la situation actuelle de son équipe et a évoqué le match qui l'attend face au Deportivo La Corogne, samedi prochain, lors de la dixième journée de Liga.

Le journal AS a publié les déclarations de Simeone lors de la conférence de presse d'avant-match, où il a affirmé : « L'adversaire affiche de bonnes performances dans tous ses matchs ; il en a gagné certains, il a réussi à faire match nul dans d'autres, et il en a aussi perdu. »

Il a poursuivi : « Le Deportivo La Corogne est une équipe audacieuse. Nous l'avons déjà affronté lors de la dernière édition de la Coupe du Roi d'Espagne, et nous avons beaucoup souffert face à lui. »

L'entraîneur argentin a souligné : « Comment vais-je suivre le Clasico ? Je ne pense qu'au match contre le Deportivo La Corogne. »

Il a insisté : « Est-il possible de rivaliser avec le Barça à ce niveau ? Oui, bien sûr, on peut toujours rivaliser. C'est tout à fait clair, et cela a été prouvé. Mais cela ne change rien au fait que le Barça possède une équipe formidable. »

Il a ajouté : « Le fait que l'Atlético ne soit pas considéré parmi les candidats au titre vous motive-t-il ? Je vous prie de m'excuser, mais je ne pense qu'au Deportivo. »

Il a déclaré : « Comment va Barrios ? Et est-il désormais capable de jouer pendant 90 minutes ? Le plus important, c'est qu'il affiche un bon niveau pendant les minutes qu'il dispute, comme il le fait ces derniers temps. »

Il a expliqué : « Que ressentez-vous en voyant Giménez comme adversaire ? Dans un premier temps, je ne peux pas le dissocier de l'équipe qui nous affrontera, ni de la personne et de l'homme qui m'a aidé et accompagné grâce à son grand engagement. Je suis reconnaissant envers José María. Il a été et reste l'un des défenseurs les plus importants ayant joué pour l'Atlético depuis mon arrivée au club. Je lui souhaite toujours le meilleur, car nous l'aimons beaucoup. »

Il a précisé : « Pubill rencontre-t-il quelques difficultés ? C'est un jeune joueur, qui a un présent important et un avenir encore meilleur. Et tout dépendra de ce qu'il décidera et de ce qu'il voudra. Il possède tous les atouts qui l'aident à progresser, du désir à l'ambition en passant par l'humilité et le travail acharné. »