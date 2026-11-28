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L'Argentin Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid, a souligné la difficulté du choc à venir face au FC Barcelone, estimant que ses joueurs devront fournir un gros effort pour obtenir un résultat positif, après la victoire 1-0 contre Elche en Liga, au stade Martínez Valero.

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Selon Simeone, son équipe savait d'avance qu'elle allait rencontrer des difficultés face à Elche. « Nous avons su souffrir », a-t-il expliqué, en référence à la physionomie d'un match marqué par des temps de pression de part et d'autre, même si l'Atlético a réussi à s'imposer.

Il a ajouté que l'adversaire avait pris l'habitude de disputer des matchs serrés, citant ses rencontres face au Real Madrid, au Real Betis et à la Real Sociedad, au cours desquelles il est resté proche d'obtenir un résultat positif jusqu'aux dernières minutes.

L'entraîneur de l'Atlético s'est dit satisfait des performances de son équipe à l'extérieur, évoquant sa série de six victoires consécutives loin de ses bases. Il a également salué le bon début de match de ses joueurs face à Elche et leur capacité à gérer certaines phases de la rencontre.

Il a toutefois reconnu que les erreurs avaient permis aux locaux de revenir dans le match, expliquant qu'une faute de Marc Pubill avait contribué à changer le cours de la rencontre, avant que les choses ne se compliquent de nouveau après un autre but encaissé, le résultat restant indécis jusqu'au bout.

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Simeone a salué l'attaquant argentin Julián Alvarez, buteur lors de ce match, estimant que l'équipe a besoin de le voir au meilleur de sa forme physique et technique : « Il a encore livré un match exceptionnel aujourd'hui et a marqué un superbe but. Nous avons besoin de lui fort et motivé, et nous allons bien prendre soin de lui pour qu'il nous apporte ce dont nous avons besoin. »

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Il a assuré que le maintien d'Alvarez à ce niveau constituait un élément important dans les plans de l'équipe pour la période à venir.

Concernant le match face au FC Barcelone prévu mercredi, le technicien argentin a mis en garde contre la difficulté de la mission, soulignant que chaque match a ses propres circonstances et qu'il est impossible de prévoir ce qui se passera sur la pelouse de l'adversaire.

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Il a rappelé que ses joueurs avaient disputé un match intense en Ligue des champions mercredi dernier, avant d'affronter Elche, avec une composition quasi identique, ce qui accroît l'ampleur du défi physique : « Nous allons souffrir à Barcelone. »

Simeone a refusé de considérer la victoire contre Elche comme un facteur décisif pour changer l'état d'esprit des joueurs avant d'affronter le FC Barcelone. Il répondait à une question sur la différence d'ambiance par rapport au précédent match face au club catalan, qui avait été précédé d'une défaite contre le Bayern Munich.

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Il a expliqué que les grands rendez-vous ont une nature différente et que les joueurs oublient vite ce qui s'est passé auparavant, précisant que dès lundi, leur concentration se tournera vers le prochain match et sa préparation, sans s'attarder sur les résultats des rencontres précédentes.

Interrogé sur l'impact de l'absence de Marc Pubill, suspendu pour cumul de cartons, ainsi que de celle de Romero sur son plan de jeu, Simeone a assuré que cela ne le pousserait pas à changer l'approche qu'il compte adopter, indiquant que l'équipe tentera de conserver le même style que lors du précédent match de championnat face à Getafe.

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Il a ajouté que ce type d'absences fait partie du football, qu'elles soient dues à des blessures ou à un cumul d'avertissements, et que le staff technique travaillera durant la semaine à préparer les joueurs disponibles afin que l'équipe aborde le match face au FC Barcelone dans les meilleures conditions possibles.