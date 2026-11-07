Simeone : Álvarez est prêt à défier le Barça, et je ne comparerai pas Flick à Guardiola

Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, a confirmé que Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, a confirmé que Julián Álvarez était prêt avant le choc attendu face au Barça, soulignant que son équipe était bien consciente de la difficulté de la rencontre, au regard de la grande puissance offensive que possède son adversaire.

Simeone a déclaré, lors de la conférence de presse d'avant-match face au Barça : « Motiver la défense pour affronter la puissance offensive du Barça ? Nous ne cherchons pas à motiver la ligne défensive, mais plutôt à maintenir le niveau que nous avons affiché durant la dernière période. »

Au sujet de la supériorité de l'Atlético Madrid dans les confrontations à élimination directe face au Barça, il a expliqué : « Je n'ai pas de raisons précises pour expliquer cela. Nous affrontons une très bonne équipe, la meilleure sans aucun doute, qui possède une grande puissance offensive, du milieu de terrain jusqu'à la ligne d'attaque. »

Concernant la comparaison entre le Barça de Pep Guardiola et celui de Hansi Flick, il a dit : « Je ne suis pas ici pour comparer les deux équipes, mais pour me concentrer sur la préparation du match de demain et offrir la meilleure prestation possible pour nos supporters. »

Prochains matchs ATM LaLiga 15:00 BAR

Au sujet de la situation de Johnny Cardoso, il a déclaré : « Il a très bien travaillé, il rejoindra l'équipe demain, et nous prendrons notre décision concernant le joueur qui débutera la rencontre. »

À propos du nombre de minutes de jeu adéquat pour Jonathan David comme pour Kang-in, il a dit : « Combien de minutes idéales pour leur participation ? Je pense qu'ils jouent actuellement le nombre de minutes durant lesquelles ils peuvent apporter un plus à l'équipe. »

Concernant l'état physique de Julián Álvarez, Simeone s'est contenté de dire : « Il va bien, il est en très bonne forme. »

L'entraîneur argentin a fait l'éloge de Raphinha, déclarant : « Pour moi, c'est un joueur exceptionnel, qui se distingue par son travail acharné, ses buts et ses passes décisives, et il a entamé la saison de façon remarquable à un poste différent. »

Au sujet des différences entre le Barça de la saison actuelle et celui de la saison dernière, il a expliqué : « L'équipe n'a pas changé son style de jeu, et l'on peut clairement reconnaître l'identité de son entraîneur depuis son arrivée au Barça. L'équipe s'appuie sur un pressing haut, récupère souvent le ballon, et possède également une grande capacité à marquer des buts. »

Il a ajouté : « Lewandowski était un attaquant davantage positionné dans la surface de réparation, et la saison dernière Olmo participait parfois, mais tous deux sont totalement différents de Raphinha. Le Barça dispose aussi de Gordon sur le côté gauche. Et la tâche de la défense devient plus compliquée lorsque l'on affronte un joueur comme Raphinha qui ne se cantonne pas à un positionnement à l'intérieur de la surface de réparation. »

À propos de la capacité de l'Atlético Madrid à rivaliser avec le Barça, Simeone a dit : « Nous affrontons une très bonne équipe, et nous savons que nous allons souffrir durant une grande partie du match. »

Au sujet du match dont on peut tirer des enseignements parmi les confrontations de la saison dernière, il a conclu : « La différence réside dans le positionnement de Raphinha, qui change certaines choses par rapport à ce que l'équipe proposait la saison dernière. Je ne sais pas quel match nous verrons demain, mais nous espérons que nos supporters seront proches de nous et nous soutiendront comme à leur habitude. Lorsque cela se produit, nos joueurs offrent une réaction différente. »