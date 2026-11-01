Le Marocain Ismaël Saibari, joueur du Bayern Munich, a quitté l'hôpital après avoir subi avec succès une opération visant à soigner une grave blessure à la cheville droite, contractée lors du match contre le Borussia Dortmund en championnat d'Allemagne, avec des pronostics annonçant une absence des terrains d'au moins plusieurs mois.

Saibari a publié une photo de lui depuis son lit d'hôpital sur son compte Instagram, où il apparaît souriant, avec ce commentaire : « L'opération est réussie ! Il est temps de revenir aux entraînements. On se retrouve sur le terrain dès que possible. »

Le joueur marocain s'était blessé lors du match nul 2-2 face à Dortmund samedi soir, plus précisément à la 24e minute, après s'être tordu la cheville droite en tentant d'atteindre un ballon qui lui revenait, dans un contact avec le gardien adverse Gregor Kobel.

Environ 16 heures après l'incident, le Bayern Munich a annoncé le diagnostic officiel, précisant que Saibari souffre d'une rupture du ligament situé entre le tibia et le péroné, les ligaments chargés de stabiliser la partie supérieure de l'articulation de la cheville.

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Le journal allemand Bild a indiqué que le joueur a besoin d'une période de rééducation d'au moins trois mois.

Les soucis du Bayern ne se sont pas arrêtés à la blessure de Saibari, puisque Serge Gnabry a quitté le terrain à la 31e minute de ce même match, en raison d'une blessure aux ischio-jambiers du genou gauche, avec des pronostics annonçant une absence de 4 à 6 semaines, selon le quotidien allemand.

Ces coups durs coïncident avec la préparation du Bayern pour affronter l'Atlético Madrid, mardi, en Ligue des champions, où l'équipe subit des absences offensives importantes concernant Saibari, Gnabry, Luis Díaz et Jamal Musiala, tandis que des doutes planent sur la disponibilité de Michael Olise, qui a quitté le match contre Dortmund en raison de douleurs au genou droit.

Le Bayern disputera cette rencontre sous la direction de son entraîneur intérimaire Aaron Danks, qui assure cette mission en l'absence de Vincent Kompany, atteint d'une méningite.