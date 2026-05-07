« Si Ricky van Wolfswinkel s’était imposé à l’Ajax, il aurait rejoint le FC Barcelone »

Aad de Mos salue la carrière de Ricky van Wolfswinkel. L’ancien entraîneur s’est exprimé lors d’un entretien accordé à RTV Oost.

L’attaquant du FC Twente, âgé de 37 ans, mettra un terme à sa carrière de footballeur professionnel en fin de saison. Vingt ans plus tôt, De Mos avait repéré le jeune talent au Vitesse.

De Mos estime que l’attaquant peut tirer sa révérence la tête haute : « Il a marqué des buts partout. »

Les penaltys du vétéran l’ont particulièrement marqué : « Je les trouve phénoménaux. Dès qu’il se présente au ballon, on est sûr d’inscrire un but. »

De Mos estime que le buteur a accompli beaucoup grâce à sa persévérance, mais il formule une réserve : « Il a eu la malchance de ne pas naître à Amsterdam. »

« S’il avait émergé dans un grand club comme l’Ajax, sa carrière aurait pu prendre un autre tournant ; il n’aurait pas rejoint le Sporting Portugal, mais peut-être le FC Barcelone. »

De Mos est convaincu que les amateurs de football retrouveront Van Wolfswinkel. « Je le vois bien devenir un bon entraîneur ou analyste. Il est terre-à-terre, honnête et il a une bonne lecture du jeu. »