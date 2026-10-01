Noa Lang n’est pas satisfait du résultat de l’équipe des Pays-Bas jeudi soir. L’attaquant néerlandais a fait part de son mécontentement au sujet du jeu des Pays-Bas, mais aussi de sa propre performance, dans des entretiens accordés à ESPN et NOS.

Les Pays-Bas ont été menés 2-0 après une première période consternante. Sur les deux buts grecs, la défense a été très maladroite. À la pause, le sélectionneur Xavi a décidé d’intervenir.

Guus Til, Quinten Timber et Ruben van Bommel ont ainsi été sortis. Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch et Noa Lang sont entrés à leur place.

Lang s’est particulièrement montré menaçant. L’attaquant de Naples a réussi plusieurs bons dribbles et a délivré un centre dangereux à l’origine du 2-2.

Il n’est pourtant pas satisfait. « Je n’ai pas marqué et je n’ai pas non plus délivré de passe décisive, donc il y a encore une marge de progression. Mais je pense être un joueur que chaque équipe aimerait avoir. Quand je suis dans un bon jour, je fais tourner la tête à tout le monde. »

Au micro d’ESPN, il a surtout été question de la prestation collective des Pays-Bas. « La manière dont nous nous sommes présentés en première période, ça doit vraiment cesser chez nous. Nous voulons être une grande nation, mais nous avons tout simplement trop souvent du mal », a déclaré Lang.