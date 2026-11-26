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Alejandro Balde, le latéral gauche du FC Barcelone, a attiré l'attention avec un message énigmatique publié sur son compte Instagram, après sa belle prestation face aux Azerbaïdjanais de Sabah en Ligue des champions. Une soirée marquée par son retour dans le onze de départ pour la première fois cette saison, avant que sa joie ne soit gâchée par une blessure à la cheville droite qui l'a contraint à quitter le terrain.

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L'Espagnol de 23 ans a écrit sur son compte, suivi par plus de 7,2 millions de personnes : « Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi ? ».

Ce message de Balde est intervenu après un match au cours duquel il a retrouvé une partie de son éclat, lui qui était titulaire lors de la victoire du FC Barcelone face à Sabah (4-1), mercredi soir, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Cette rencontre représentait une occasion importante pour le latéral espagnol de prouver qu'il pouvait retrouver sa place dans les plans de l'entraîneur allemand Hansi Flick, d'autant plus que des rumeurs ont entouré son avenir ces derniers temps et évoqué un possible départ du club catalan.

Balde saisit sa première chance

Balde a été titularisé pour la première fois cette saison, Flick ayant fait confiance à plusieurs éléments qui n'avaient pas eu suffisamment de temps de jeu, en raison de l'enchaînement des matchs et de la nécessité de faire tourner l'effectif.

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Le latéral espagnol a saisi cette opportunité de manière remarquable et a livré l'une de ses meilleures prestations depuis le début de la saison. Il a formé un couloir gauche offensif très actif avec son coéquipier Anthony Gordon, en s'appuyant sur sa vitesse et sa capacité à attaquer les espaces dans le dos de la défense adverse.

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Sa contribution la plus marquante est survenue lorsqu'il s'est engouffré dans l'espace derrière la défense de Sabah, avant d'adresser un centre à ras de terre parfaitement dosé à Karim Adeyemi, qui a contrôlé le ballon et l'a logé au fond des filets, inscrivant le troisième but du FC Barcelone dans cette rencontre.

L'influence du joueur ne s'est pas limitée au plan offensif. Il a également livré une prestation défensive rigoureuse, en conservant son positionnement et en gérant les tentatives adverses, apportant ainsi une réponse concrète aux interrogations sur son niveau et sur sa capacité à retrouver sa place dans le onze de Flick.

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Une blessure soudaine gâche la soirée

Mais la belle prestation de Balde n'est pas allée à son terme : il a ressenti un problème à la cheville droite lors d'une de ses tentatives de frappe au but et a été contraint de quitter la pelouse à la 64e minute.

Cette blessure a suscité l'inquiétude au sein du FC Barcelone, d'autant que le joueur livrait sa meilleure performance de la saison et commençait à retrouver confiance, à un moment où il avait cruellement besoin d'une occasion de faire ses preuves.

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Hansi Flick a commenté l'état de son joueur après la rencontre : « Balde s'est fait une forte entorse à la cheville, mais nous ne savons pas encore ce qui lui est arrivé. Il a très bien joué et a fait un travail formidable ».

Selon le quotidien espagnol AS, la blessure est due à un mauvais appui sur le pied droit alors qu'il tentait de jouer le ballon, ce qui a provoqué une torsion de la cheville. Les premières craintes portent sur une blessure qui pourrait l'éloigner des terrains lors des prochains matchs.

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Le journal précise que le diagnostic définitif dépendra des examens médicaux que Balde passera après le retour de la délégation barcelonaise. Ceux-ci devraient comprendre une IRM afin de déterminer la nature et la gravité de la blessure, et donc la durée de son éventuelle absence.

Ses chances de départ en janvier vont-elles en pâtir ?

Les conséquences de la blessure de Balde dépassent le simple aspect sportif, puisque AS a replacé ce nouvel élément dans le contexte des discussions sur son avenir au FC Barcelone et sur un possible départ lors du prochain mercato d'hiver.

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Le nom du latéral espagnol a récemment été associé à des rumeurs de départ, faute d'avoir obtenu un rôle de titulaire régulier sous les ordres de Flick. Le match face à Sabah constituait donc une occasion importante de se relancer et de prouver qu'il mérite de se battre pour son poste.

Le quotidien estime que la blessure pourrait compliquer un départ en janvier si elle entraîne une longue absence, citant le cas du Suédois Roony Bardghji, victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit en août dernier, ce qui a pesé sur ses chances de quitter le FC Barcelone.

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Cette comparaison ne signifie toutefois pas que la blessure de Balde est d'une gravité similaire. Les premières estimations évoquent une possible entorse de la cheville, et il faudra attendre les examens médicaux avant de déterminer l'ampleur des dégâts ou de les relier à son avenir sur le marché des transferts.