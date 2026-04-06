Shobeir, furieux : le championnat égyptien souffre de deux phénomènes absurdes

Le journaliste Ahmed Shubair a déclaré ce lundi que le championnat égyptien de première division connaissait deux phénomènes absurdes cette saison.

Shubair a déclaré lors de son émission de radio : « Il y a deux phénomènes absurdes dans le championnat égyptien. Le premier, c'est que la moitié des entraîneurs sont assis dans les tribunes à cause de leur suspension. »

Il a poursuivi : « Chaque fois que je regarde un match, je vois deux entraîneurs dans les tribunes ; lors d’un autre match, j’en vois un dans les tribunes et un autre sur le banc des remplaçants ; puis c’est l’inverse qui se produit lors du match suivant. »

Il a ajouté : « Les expulsions d’entraîneurs sont devenues très fréquentes. En tant qu’entraîneur, vous êtes aujourd’hui un modèle pour l’équipe et pour vos joueurs. Si vous vous livrez à toutes ces contestations et que vous provoquez des crises et des problèmes, que feront les joueurs ? ».

Rappelons que Nabil El-Kouki, l'entraîneur de l'Al-Masry, a assisté hier depuis les tribunes au match qui s'est soldé par une victoire 1-4 de Zamalek, en application de la suspension qui lui a été infligée suite à son expulsion.

Il a ajouté : « Le deuxième phénomène, qui est le plus ridicule que vous puissiez voir de votre vie, et que je ne vois que sur les terrains égyptiens, car je ne vois jamais cela dans les autres stades. En effet, lorsqu’un penalty est sifflé, on voit un joueur de l’équipe qui va le tirer s’asseoir sur le point de penalty, non pas par optimisme, mais pour creuser sous le ballon afin qu’il ne soit pas tiré avec précision par un joueur de l’équipe adverse ».

Il a poursuivi : « On sait bien que le ballon doit être placé exactement au même endroit pour tirer le penalty, mais à cause de cela, on voit de nombreux ballons passer à côté du but, voire parfois finir dans les tribunes, dans des conditions difficiles, d’autant plus que les stades ne sont déjà pas en très bon état. »

Chouber a ensuite abordé le poste d’attaquant à Al-Ahly, soulignant que cette critique semblait illogique compte tenu de l’émergence d’un certain nombre de jeunes talents qui commencent à s’imposer avec force en Égypte et à l’étranger.

Il a souligné que l'équipe disposait de joueurs prometteurs capables d'apporter un plus, ce qui rend cette critique discutable, d'autant plus que certains jeunes joueurs se sont récemment illustrés.

Il a évoqué le transfert du jeune attaquant Hamza Abdelkarim à Barcelone, soulignant que Bilal Attia était sur le point de tenter l'aventure professionnelle en Espagne.

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