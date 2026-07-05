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Abdelmawgood Samir

Traduit par

Sharqi, déterminé avant d’affronter le Maroc, déclare : « Pas d’inquiétude, nous irons au combat ! »

France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
R. Cherki
France
Maroc
É.-U.

Un défi de taille pour les Lions de l'Atlas

Ryan Sharqi, la star de l’équipe de France, a lancé un avertissement sans équivoque avant le quart de finale de la Coupe du monde face au Maroc, promettant de mener une véritable « guerre » contre les Lions de l’Atlas, jeudi prochain, au stade de Boston.

Après la victoire 1-0 contre le Paraguay en huitièmes de finale, l’attaquant a indiqué que les Bleus utiliseraient les cinq jours à venir pour récupérer physiquement et mentalement : « Nous allons profiter de cette période pour reposer nos corps et nos esprits, puis, soyez-en sûrs, nous partirons en guerre. »

Bien qu’il fût concentré sur la rencontre face au Paraguay, l’international français a néanmoins salué le niveau de la sélection marocaine, affirmant : « Je n’ai pas vu leur match car nous étions occupés, mais nous savons que c’est une bonne équipe qui possède beaucoup de qualités. »

Le vainqueur de cette affiche, programmé jeudi prochain, obtiendra son billet pour le dernier carré.

@brutofficiel

Rayan Cherki sur le Maroc prochain adversaire de l’équipe de France.#equipedefrance #FIFAWORLDCUP #coupedumonde #rayancherki #maroc

♬ son original - Brut.

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