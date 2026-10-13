La vie sentimentale de la chanteuse colombienne Shakira est revenue au cœur de l'actualité en Espagne, après que les informations sur sa possible relation avec le Congolais-Espagnol Serge Ibaka, ancien basketteur du Real Madrid, ont fait la une, au milieu de rapports évoquant des rencontres répétées entre eux au cours des derniers mois, bien que des sources proches affirment qu'ils ne sont que de simples amis.

L'émission « El Gordo y la Flaca », diffusée sur la chaîne américaine Univision, a révélé que Shakira avait manifesté de l'intérêt pour Ibaka, précisant que le duo avait pris soin de garder ses rencontres à l'abri des projecteurs, afin d'apprendre à se connaître progressivement avant que les informations sur leur possible relation ne se répandent.

Les deux se sont rencontrés à Madrid, et leur présence a également coïncidé dans la capitale française lors de la Fashion Week de Paris, ce qui a renforcé les spéculations sur la nature de leur relation.

Le journaliste Aurelio Manzano a contacté des sources proches de l'artiste colombienne, qui ont confirmé que ces rencontres avaient bien eu lieu, tout en insistant sur le fait que les deux parties se considèrent uniquement comme des amis.

Ces informations arrivent après la séparation de Shakira et de Gerard Piqué, ancienne star du Barça, en juin 2022, une relation qui avait suscité un vaste intérêt médiatique, avant que la rupture ne devienne un sujet récurrent de la couverture journalistique de la vie privée des deux intéressés.

Dans le même temps, Shakira poursuit son activité artistique, après avoir rencontré le succès à Madrid avec une série de concerts étalée sur 16 jours, dans le cadre de sa tournée de promotion de son nouvel album, tandis qu'Ibaka, qui a précédemment évolué au Real Madrid en basket-ball, reste sans club depuis l'expiration de son contrat avec le club espagnol à la fin de la saison 2024-2025.

Malgré la multiplication des rumeurs, ni Shakira ni Ibaka n'ont officiellement annoncé une relation amoureuse, laissant la nature de leur lien sujette aux spéculations, dans l'attente d'une éventuelle clarification de la part des intéressés.