Partager Suivez GOAL sur Google

Graham Scott, ancien arbitre de Premier League, a mis en lumière le comportement de certains joueurs sur le terrain.

Publicité

Le journal Sport a relayé les propos tenus par Scott dans sa chronique pour The Athletic, où il explique comment des réactions exagérées de la part de certains joueurs peuvent finir par se retourner contre eux face aux décisions des arbitres.

Scott est plus précisément revenu sur un épisode dont Marc Cucurella fut le protagoniste, lors du match entre Brighton et Brentford disputé en 2021, alors que Cucurella venait tout juste de rejoindre Brighton.

L'ancien arbitre a expliqué que le défenseur espagnol avait reçu un coup de bras involontaire de la part d'un joueur lors d'un duel aérien, avant de s'écrouler en se tenant le visage.

Revenant sur la scène, Scott a raconté : « Quand Cucurella est tombé au sol en se tenant le visage, j'ai pensé qu'il souffrait d'une blessure très grave et que la situation pouvait justifier un carton rouge. »

Publicité Publicité

Mais son point de vue a rapidement changé, puisqu'il a ajouté : « Quand il s'est mis à se rouler par terre à plusieurs reprises en donnant des coups de pied, j'ai changé d'avis. Les ralentis ont montré que le carton jaune que je lui ai infligé était plus que suffisant. »

Related Topics

Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 CEL Regarder

Scott a prévenu : « Le problème que ce comportement pose aux joueurs, c'est que les arbitres seront moins enclins à les croire la fois suivante. Les décisions à 50-50 auront moins de chances de tourner en leur faveur, ce qui n'est peut-être pas juste, mais c'est la conséquence directe de leurs actes. »

Dans sa chronique, Scott a détaillé la manière dont les arbitres gèrent les joueurs au caractère difficile, précisant que « les arbitres ne sont pas censés porter de jugements a priori sur les joueurs, mais nous sommes humains, et il est inévitable que nous réfléchissions à la façon de gérer les fauteurs de troubles potentiels ».

Publicité

Parmi les conseils prodigués par l'ancien arbitre de Premier League figure celui de saluer les joueurs comme s'il s'agissait de vieux amis, de leur dire bonjour et de leur demander comment ils vont.

Scott a d'ailleurs également souligné que certaines discussions avec les joueurs au caractère difficile n'étaient pas toujours possibles lorsque leur maîtrise de l'anglais était limitée.