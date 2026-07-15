Seuls dix joueurs l’ont accompli par le passé : un exploit légendaire attend Rodri en finale de la Coupe du monde

Pau Rodri, la star de l’équipe d’Espagne, se rapproche d’un exploit légendaire réalisé par seulement dix joueurs dans l’histoire du football.

L’Espagne s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 en battant la France 2-0, mardi dernier, en demi-finale.

Rodri, l’un des hommes clés de la « Roja » dans ce Mondial, avait pourtant abordé la compétition en manque de rythme en raison de pépins physiques.

Dimanche, en finale, il aura l’occasion d’accomplir un triplé historique : Coupe du monde, Ligue des champions et Ballon d’or.

Selon le journal Mundo Deportivo, seuls dix joueurs ont jusqu’ici accompli cet exploit.

Bobby Charlton, légende anglaise, a d’abord conquis la Coupe du monde 1966 avec l’Angleterre, ce qui lui a valu le Ballon d’or. Deux ans plus tard, en 1968, il a offert à Manchester United – et à l’Angleterre – sa première Coupe d’Europe, exactement dix ans après la tragédie aérienne de Munich.

Gerd Müller fut le suivant à accomplir cet exploit : « la Torpille » fut le premier Allemand à remporter le Ballon d’or, récompensant ses performances exceptionnelles avec l’Allemagne lors de la Coupe du monde 1970 au Mexique.

Le Brésil a remporté la compétition, mais le titre de meilleur joueur était alors réservé aux footballeurs européens.

En 1974, il a ajouté à son palmarès la Coupe du monde à domicile et la Ligue des champions avec le Bayern Munich aux dépens de l’Atlético Madrid.

Son compatriote et coéquipier Franz Beckenbauer, lui, avait déjà été sacré Ballon d’or en 1972, avant de conquérir l’Euro et la Coupe du monde en 1974.

L’Italien Paolo Rossi a conquis la Coupe du monde 1982 en Espagne puis le Ballon d’or ; en 1985, il a réalisé le triplé avec la Juventus.

Zinédine Zidane a ensuite accompli cet exploit en 1998 en remportant la Coupe du monde avec la France et le Ballon d’or, avant d’ajouter la Ligue des champions avec le Real Madrid en 2002.

Quant au Brésilien Rivaldo, il a obtenu ces trois distinctions à des moments distincts de sa carrière. En 1999, il a remporté le Ballon d’Or sous les couleurs du FC Barcelone ; en 2002, il a soulevé la Coupe du monde avec le Brésil en Corée du Sud et au Japon ; puis, en 2003, il a conquis la Ligue des champions avec le Milan AC. Il est ainsi devenu le premier joueur non européen à accomplir cet exploit.

Ronaldinho a suivi la même trajectoire en conquérant la Coupe du monde 2002, le Ballon d’or 2005 et la Ligue des champions 2006.

Kaká, lui aussi présent en Corée du Sud et au Japon, a ajouté la Ligue des champions 2007 au Ballon d’Or du même exercice.

En 2022, au Qatar, Lionel Messi a bouclé la boucle en soulevant la Coupe du monde, après avoir déjà conquis quatre Ligue des champions (la première en 2006) et huit Ballons d’Or (le premier en 2009).

Ousmane Dembélé, vainqueur de la Coupe du monde 2018 en Russie, de la Ligue des champions et futur Ballon d’or 2025, porte à dix le nombre de joueurs pouvant intégrer cette équipe légendaire, que Rodri pourrait rejoindre dès dimanche prochain.