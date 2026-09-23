Lorsque Jürgen Klopp a dévoilé sa première liste la semaine dernière, il avait réservé plusieurs surprises. Le nouveau sélectionneur national a convoqué pas moins de 16 débutants dans son groupe de 44 joueurs, dont même un joueur qui, au moment de sa nomination, n’avait disputé aucun match depuis plus de cinq mois : Serge Gnabry.

L’attaquant de 31 ans s’était gravement blessé aux adducteurs à la mi-avril. C’est pourquoi il a non seulement manqué le sprint final de la saison avec le Bayern Munich et la Coupe du monde en Amérique du Nord, mais aussi la préparation et le début de saison. Gnabry n’a fêté son retour que le lendemain de l’annonce de la liste. Lors de la victoire 7-0 contre l’Union Berlin, il a disputé 13 minutes.

Le fait que Klopp l’ait tout de même nommé pour l’équipe d’Allemagne constitue une marque de confiance tout à fait notable. D’autant que, aux côtés de Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala et Finn Dahmen, Gnabry fait même partie des quatre seuls joueurs autorisés à rester pendant l’intégralité de la fenêtre internationale.

Gnabry a un temps incarné la stagnation du football allemand

Chez un ou deux non-convoqués, la gestion particulière de Klopp avec Gnabry, associée à certaines explications avancées pour justifier des absences, a sans doute suscité de l’étonnement. Deniz Undav est absent parce que, selon Klopp, il « n’est pas encore vraiment entré dans sa saison ». Malgré des problèmes au tendon d’Achille, Undav a tout de même disputé six matches et délivré quatre passes décisives. Leroy Sané, qui avait joué chaque match officiel de la saison avec Galatasaray, « n’a pas encore vraiment pris ses marques », a expliqué Klopp.

Ces derniers temps, les deux n’ont pas vraiment convaincu. Que le sélectionneur s’en passe et préfère tester de nouveaux venus encore frais est compréhensible. Mais Gnabry est certainement encore moins « entré dans cette saison » et a encore moins « pris ses marques » qu’Undav et Sané. Il n’a aucun rythme de compétition et est encore loin d’être à 100 % physiquement. La différence : contrairement aux deux titulaires du onze de départ du Mondial aujourd’hui ignorés, Klopp semble visiblement nourrir avec Gnabry l’idée de principe qu’il peut jouer un rôle majeur dans le nouveau départ de l’équipe d’Allemagne.

Gnabry profite sans doute aussi du fait qu’il a manqué le Mondial honteux et qu’il est donc perçu par Klopp et par l’opinion publique comme moins chargé. Et cela, alors qu’à 31 ans, il se situe depuis longtemps déjà dans un âge de footballeur plutôt avancé. En réalité, dans le groupe de 44 joueurs, seuls le capitaine Joshua Kimmich (31 ans lui aussi) et le nouveau vieux gardien titulaire Marc-André ter Stegen (34 ans) sont plus âgés que Gnabry.

Dans l’ensemble, l’évolution qu’a connue Gnabry ces derniers temps est remarquable. Il n’y a finalement pas si longtemps, lui aussi restait notoirement controversé. En équipe nationale, mais surtout aussi au Bayern Munich. Trop cher, trop sujet aux blessures, et ainsi de suite. À l’image de Sané, mais aussi de Leon Goretzka et parfois même de Kimmich, Gnabry incarnait la stagnation du football allemand.

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Serge Gnabry a réalisé une solide saison avec le Bayern Munich

Au printemps 2025 encore, il était considéré au Bayern Munich comme un candidat au départ. Puis le destin s’est montré particulièrement favorable avec lui. Thomas Müller est parti à Vancouver, Jamal Musiala s’est gravement blessé, et les Munichois ne voulaient pas s’offrir une recrue coûteuse. Serge, nous aurions une place de titulaire au poste de numéro 10 à te proposer ! Et Gnabry a saisi cette opportunité inattendue.

Il a cumulé 21 contributions décisives la saison dernière et a donné au jeu munichois une dimension supplémentaire en électron libre entre Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz. C’est surtout en Ligue des champions qu’il a signé plusieurs prestations exceptionnelles. Lors de la victoire contre le Paris Saint-Germain en phase de ligue, Gnabry a livré une mi-temps pratiquement parfaite, avant d’être remplacé à la pause à cause de l’expulsion de Diaz. Il a également brillé en huitièmes de finale contre l’Atalanta Bergame et en quarts de finale contre le Real Madrid. Entre-temps, il s’est produit ce qui paraissait longtemps impensable : Gnabry a signé un nouveau contrat avec le Bayern Munich en février (jusqu’en 2028).

Seule sa grave blessure juste avant la phase chaude de la saison l’a stoppé. Qu’aurait-il été possible de faire en demi-finale contre le PSG avec un Gnabry dans la forme affichée lors du duel de phase de ligue face au PSG ?

Vincent Kompany : « Nous n’avons pas oublié à quel point il était bon »

Pendant que Gnabry travaillait à son retour ces derniers mois, la concurrence s’est intensifiée au Bayern Munich à son poste de prédilection dans le milieu offensif. Après sa solide Coupe du monde, les Munichois ont recruté Ismael Saibari en provenance du PSV Eindhoven pour 50 millions d’euros. Dans le même temps, Musiala s’est récemment rapproché de nouveau de sa meilleure forme. Michael Olise et Lennart Karl peuvent eux aussi évoluer dans l’axe.

Alors que le retour de Gnabry contre l’Union se dessinait, l’entraîneur Vincent Kompany a assuré : « Nous n’avons pas oublié à quel point il était bon la saison dernière. » Si Gnabry « retrouve son niveau, alors tous les autres à ce poste devront eux aussi être bons », a estimé Kompany. « On retrouve alors cette dynamique de concurrence positive. C’est ce que nous voulons au final. »

Grâce à la confiance que lui accorde Klopp, Gnabry se trouve désormais dans la situation confortable de pouvoir poursuivre son retour au sein de la sélection. « Pour moi, c’est un très gros plus qu’il m’emmène avec lui et que je puisse ainsi rester dans le rythme », a déclaré Gnabry. Il est fort possible qu’il fête aussi son retour avec l’Allemagne dans l’un des quatre matches.



