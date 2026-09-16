Juan García, gardien du Barça, a suscité l'inquiétude des supporters catalans après être sorti sur blessure lors du match face au Racing Santander, laissant sa participation à la prochaine rencontre contre Séville sujette à caution.

Hans Flick, l'entraîneur du Barça, a surpris tout le monde à la mi-temps du match face au Racing en remplaçant García pour la première fois cette saison, faisant entrer le vétéran Wojciech Szczesny.

Selon les rapports de presse, c'est une blessure qui est à l'origine du remplacement de García : alors que le gardien tentait de récupérer un ballon sorti du terrain à la fin de la première période, il a glissé sur la pelouse synthétique mouillée, ce qui a provoqué un mouvement anormal et une légère entorse à la cheville.

Bien que les rapports indiquent que la blessure est bénigne, ils n'excluent pas l'absence du gardien espagnol lors du match du Barça contre Séville, prévu samedi prochain au stade « Ramón Sánchez-Pizjuán » dans le cadre de la septième journée de Liga.

Des souvenirs douloureux

L'absence de García lors du choc face à Séville ferait resurgir le scénario de la saison dernière, que les supporters du Barça n'ont aucune envie de revivre.

Alors que le Barça avait entamé la saison de façon éclatante en remportant 5 de ses 6 premiers matches (match nul 1-1 face au Rayo Vallecano), García s'était blessé lors du match contre le Real Oviedo, contraignant le Barça à s'appuyer sur son remplaçant Szczesny.

Lors du premier match après la blessure de García, Szczesny avait passé l'épreuve avec succès et mené l'équipe à une précieuse victoire 2-1 face à la Real Sociedad au stade « Spotify Camp Nou ».

Mais le match suivant avait été marqué par une défaite catastrophique du Barça sur le score de 1-4 face à Séville au « Ramón Sánchez-Pizjuán », lors de la huitième journée à l'époque.

Lors de ce match, disputé en octobre dernier, Szczesny avait encaissé 4 buts signés Alexis Sánchez (sur penalty), Isaac Romero Bernal, José Ángel Carmona et Akor Adams, tandis que Marcus Rashford avait inscrit le but de l'honneur catalan.

Les craintes ressurgissent

Quelques jours plus tard, le Barça retrouvera le même adversaire, sur le même terrain, avec Szczesny qui pourrait de nouveau être le gardien de l'équipe.

Et ce n'est pas tout : le retour de Szczesny dans les buts du Barça cette saison s'est accompagné d'une nouvelle erreur catastrophique, qui accentue l'inquiétude.

Lors du match face au Racing, qui a vu l'entrée de Szczesny en cours de jeu, le gardien polonais a commis une erreur grossière en tardant à dégager le ballon devant sa cage, ce dont a profité le Marocain Yasser Zabiri pour inscrire le deuxième but de l'équipe visiteuse.

La série va-t-elle de nouveau se briser ?

Cette fois-ci, le Barça se rend dans l'antre de Séville dans une forme sportive inédite, avec des victoires lors de ses 7 premiers matches toutes compétitions confondues cette saison, dont 6 en Liga et une en Ligue des champions.

Il a également marqué 33 buts sur l'ensemble des matches, à une moyenne proche de 5 buts par rencontre.

Le Barça franchira-t-il l'épreuve andalouse cette fois-ci grâce au niveau impressionnant qu'il affiche, ou bien l'équipe tombera-t-elle dans le piège avec la possible absence de son gardien titulaire ?