Le Real Madrid a durci le ton à l'égard de Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole « La Liga », après que ce dernier a critiqué les protestations du club contre les décisions arbitrales à l'issue du derby, dans des déclarations qui ont provoqué la colère de la direction du club madrilène.

Tebas s'en était pris aux critiques visant l'arbitrage, dans une publication sur ses comptes de réseaux sociaux, en employant des expressions qu'il a l'habitude de répéter pour critiquer le Real Madrid, parmi lesquelles la qualification de la chaîne du club, « Real Madrid TV », de « télévision du régime », avant d'affirmer : « Quand ce n'est pas Negreira, c'est l'arbitre. Assez de cet aveuglement ! L'excuse habituelle n'est plus crue par quiconque possède un tant soit peu de logique. »

La réponse du Real Madrid est venue par le biais d'un communiqué officiel au ton très ferme, dans lequel le club a critiqué ce qu'il a qualifié de persistance de Tebas à utiliser sa fonction pour attaquer le Real Madrid et le dénigrer de manière répétée.

Le club a déclaré dans son communiqué : « Le Real Madrid estime qu'il est inacceptable que le président de la Ligue espagnole utilise sa fonction institutionnelle pour continuer à dénigrer le Real Madrid et à l'attaquer de la manière dont il le fait dans toutes ses interventions. Il est extrêmement préoccupant que la personne chargée de représenter et de protéger les intérêts de tous les clubs de la Liga demeure obsédée de façon récurrente par le Real Madrid, transformant notre club en une cible permanente de ses attaques publiques. »

Il a ajouté : « Ses dernières interventions sont graves et particulièrement surprenantes, et indignes d'un responsable assumant ses responsabilités, après qu'il a choisi de commenter un article rédigé par un journaliste indépendant dans un média numérique, avant de transformer son propos en une attaque contre notre club, allant même au-delà en évaluant notre stratégie sportive, ce qui constitue un comportement totalement irresponsable. »

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Le Real Madrid a poursuivi son offensive contre le président de la Ligue espagnole : « Il est étonnant que le président de la Liga consacre son temps et ses comptes personnels à tenter de ternir publiquement l'image du Real Madrid de manière continue, au lieu de contribuer, dans le cadre des responsabilités de sa fonction, à renforcer la confiance dans les institutions censées garantir la neutralité de la compétition. »

Le club a estimé que ce comportement « continue de nuire à l'image de la compétition et du football espagnol à travers le monde ».

Le Real Madrid a conclu son communiqué par un message direct à la Ligue espagnole, affirmant : « Face à ce comportement inapproprié et persistant dans le temps, nous estimons que le football professionnel en Espagne a un besoin urgent d'un responsable capable de le gérer et de développer pleinement son potentiel, tout en respectant le devoir fondamental de neutralité. »

Il a ajouté : « Nous avons besoin d'une personne qui comprenne la nature de sa fonction, car le président de la Liga n'est pas le propriétaire de la compétition, mais un responsable qui la dirige au service des clubs qui la composent et qui lui en confient la direction. Nous avons besoin d'une personne qui accomplisse cette mission avec intégrité. »

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