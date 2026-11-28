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L'Atlético Madrid a eu besoin de plus de 13 ans pour égaler une performance chiffrée qu'il avait réalisée en Liga. Après une série de résultats positifs loin de ses bases, l'équipe espagnole a retrouvé ce même cap en dominant Elche au terme d'un match spectaculaire (3-2), ce samedi soir.

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La victoire a été obtenue au stade Martínez Valero, lors de la 14e journée de Liga, au terme d'un match riche en rebondissements. L'Atlético a entamé la rencontre pied au plancher : Alejandro Grimaldo a ouvert le score sur penalty dès la 5e minute, avant que Lee Kang-in ne double la mise deux minutes plus tard, profitant d'une erreur de relance des locaux.

Elche a réduit l'écart à la 26e minute par Martim Neto, qui a profité d'une erreur de Marc Pubill à la relance, mais Julián Álvarez a redonné deux buts d'avance aux siens avant la pause en convertissant un service d'Álex Baena à la 41e minute. Dès le début de la seconde période, Bouba Sangaré a inscrit le deuxième but d'Elche à la 48e minute, transformant les minutes restantes en véritable test pour la capacité de l'Atlético à préserver son avance.

Selon une statistique publiée par le compte Mister Chip sur la plateforme X, l'équipe de Diego Simeone a égalé sa meilleure série de victoires consécutives à l'extérieur de son histoire en première division espagnole, avec 6 succès d'affilée.

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La première série s'était étalée sur deux saisons, entre le 8 mai et le 28 septembre 2013, période durant laquelle l'Atlético Madrid s'était imposé à l'extérieur face au Celta Vigo, au Real Saragosse, au FC Séville, à la Real Sociedad, à Valladolid et au Real Madrid.

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La série actuelle, elle, a débuté cette saison 2026-2027 avec une victoire sur la Real Sociedad, puis sur le Deportivo Alavés, l'Espanyol, Levante et Getafe, avant que le succès face à Elche ne vienne compléter le six sur six.

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Mister Chip a souligné que l'Atlético Madrid n'avait jamais aligné six victoires consécutives à l'extérieur au cours d'une même saison, ce qui confère à la série actuelle un caractère « inédit » dans les annales du club.

Le retour de cet exploit porte la signature de Diego Simeone, aux commandes de l'Atlético Madrid depuis décembre 2011, puisque les deux séries ont été réalisées sous sa direction. Le technicien argentin avait déjà établi un autre record en Liga lors de la journée précédente (la 13e), en battant Getafe 3-0 : il a ainsi atteint 345 victoires dans la compétition, dépassant la légende Luis Aragonés au nombre de succès en tant qu'entraîneur.

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Cette série sera soumise à son test le plus difficile lors de la prochaine journée de Liga, lorsque l'Atlético Madrid se rendra chez le FC Barcelone au Spotify Camp Nou, pour un match avancé de la 23e journée, initialement programmé à une date ultérieure en raison de la participation des deux équipes à la Supercoupe d'Espagne.

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