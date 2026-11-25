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En Serie B, les entraîneurs des deux derniers du classement sont sur le départ.

Après sa défaite à domicile contre Carrarese (1-0), mardi soir, Vicenza a limogé Fabio Gallo.

L'entraîneur qui avait conduit le club à la montée depuis la Serie C quitte l'équipe de Vénétie à l'avant-dernière place du classement, avec 10 points en 13 journées de Serie B.

Davide Dionigi est attendu pour lui succéder.

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LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL

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Le L.R. Vicenza annonce avoir démis Fabio Gallo de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première.

Le club tient à remercier l'entraîneur pour le travail accompli durant son passage à la tête de l'équipe, pour le professionnalisme dont il a fait preuve chaque jour et pour son engagement. Il souhaite à Fabio Gallo le meilleur sur les plans professionnel et personnel pour la suite de sa carrière.

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EMPOLI DERNIER

Matteo Andreoletti devrait lui aussi être limogé par Empoli, qui reste sur une défaite 5-0 sur le terrain de Benevento.

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Arrivé le 30 septembre dernier à la place de Guido Pagliuca, l'entraîneur n'a pris que 3 points en 8 journées. Entre-temps, l'équipe a chuté à la dernière place du classement, avec 9 points.

Le club toscan, présidé par Fabrizio Corsi, a déjà contacté d'autres entraîneurs actuellement sans club, comme Fabio Caserta, Fabrizio Castori et Moreno Longo.

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Mais Empoli envisage aussi une solution en interne, avec une possible promotion de l'ancien défenseur Lorenzo Tonelli, entraîneur de l'équipe des moins de 17 ans. La saison dernière, il a remporté avec elle le championnat d'Italie dans la catégorie Allievi Nazionali en battant la Juventus 4-0 en finale.