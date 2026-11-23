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Serie A, 12e journée

Monza-Fiorentina 1-0

Buteur : Varela (44e, sur penalty) (M)

La douzième journée de Serie A s'achève avec le match prévu au Brianteo : le Monza d'Ivan Juric face à la Fiorentina de Paolo Vanoli dans un duel crucial pour tenter de sortir de la zone de relégation, à partir de 20 h 45. Le club lombard est arrivé à la trêve internationale sur une série de quatre défaites consécutives. L'équipe est tombée en pleine zone de relégation, à la dix-huitième place avec seulement 7 points, malgré les 9 buts du Portugais Varela. La Fiorentina, après un début de saison catastrophique, se reprend et reste sur un match nul à domicile contre la Juventus,

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LES BUTS ET LES TEMPS FORTS :

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44e : BUT DE MONZA, VARELA ! Le Portugais transforme le penalty en prenant De Gea à contre-pied et inscrit son dixième but en championnat.

43e : Penalty pour Monza ! Varela se retourne et frappe au but. Oulai intercepte le ballon avec le bras écarté.

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LA FEUILLE DE MATCH :

Monza-Fiorentina 1-0

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Buteur : Varela (44e, sur penalty) (M)

MONZA (3-4-2-1) : Thiam ; Kouadio, Goglichidze, Carboni ; Birindelli, Akinsanmiro, Colombo, Mangas ; Pessina, Robinson ; Varela. Entr. Juric

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FIORENTINA (4-2-3-1) : De Gea ; Jimenez, Dragusin, Viery (Ranieri à partir de la 28e), Joao Mario ; Ndour, Oulai ; Mastantuono, Goncalves, Gnonto ; Pellegrino. Entr. Vanoli

Avertissements :

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Expulsions :

Arbitre : Doveri

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Passes décisives :