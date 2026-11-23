Serie A, 12e journée
Monza-Fiorentina 1-0
Buteur : Varela (44e, sur penalty) (M)
La douzième journée de Serie A s'achève avec le match prévu au Brianteo : le Monza d'Ivan Juric face à la Fiorentina de Paolo Vanoli dans un duel crucial pour tenter de sortir de la zone de relégation, à partir de 20 h 45. Le club lombard est arrivé à la trêve internationale sur une série de quatre défaites consécutives. L'équipe est tombée en pleine zone de relégation, à la dix-huitième place avec seulement 7 points, malgré les 9 buts du Portugais Varela. La Fiorentina, après un début de saison catastrophique, se reprend et reste sur un match nul à domicile contre la Juventus,
LES BUTS ET LES TEMPS FORTS :
Related Topics
44e : BUT DE MONZA, VARELA ! Le Portugais transforme le penalty en prenant De Gea à contre-pied et inscrit son dixième but en championnat.
43e : Penalty pour Monza ! Varela se retourne et frappe au but. Oulai intercepte le ballon avec le bras écarté.
LA FEUILLE DE MATCH :
Monza-Fiorentina 1-0
Buteur : Varela (44e, sur penalty) (M)
MONZA (3-4-2-1) : Thiam ; Kouadio, Goglichidze, Carboni ; Birindelli, Akinsanmiro, Colombo, Mangas ; Pessina, Robinson ; Varela. Entr. Juric
FIORENTINA (4-2-3-1) : De Gea ; Jimenez, Dragusin, Viery (Ranieri à partir de la 28e), Joao Mario ; Ndour, Oulai ; Mastantuono, Goncalves, Gnonto ; Pellegrino. Entr. Vanoli
Avertissements :
Expulsions :
Arbitre : Doveri
Passes décisives :